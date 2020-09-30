В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль документального кино

Международный кинофестиваль документального и игрового кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» пройдет в четвертый раз с 21 по 24 октября в Санкт-Петербурге. Почти полсотни картин из 7 стран мира принимают участие в конкурсной программе. Генеральным спонсором выступила компания «Газпром переработка».

В рамках фестиваля зрители увидят 41 фильм, которые отобрали из более 300 заявок из стран бывшего СССР, Швеции, Италии, Ирана, Индии, Франции, Греции, Испании и Китая. Традиционно картины конкурса представлены в следующих номинациях: документальное кино, игровое короткометражное кино и дебютное кино. Нововведением этого года стало появление новой категории – «Кино в Online».

«Формы и фантазия молодых режиссеров вдохновили нашу команду на создание конкурса фильмов нового формата — “Кино в Online”. В эту программу вошли картины с яркой идеей и настроением, которые создавались специально для онлайн-платформ и поднимающие тему взаимодействия человека и онлайн-среды», – пояснил генеральный продюсер проекта Илья Михайлов-Соболевский.

Иностранными участниками фестиваля этого года стали 6 фильмов. Совместный фильм участников из Украины, Казахстана и России «Бумажные миры Латифа Казбекова», режиссер Леонидова Софья. Шведский фильм режиссера Тамары Сушко «Диалог о струнах души». Белорусская картина «Купаловский» снятая режиссером Марковой Александрой. Два фильма «Время», режиссер Тургунбаева Айпери, и «Эхо в душе», режиссер Орозобекова Айнура, сняты в Киргизии. Таджикистан представлен картиной «Отражение», режиссер Рустамов Джума.

Бонусом этого года станет секция «Рок уголок». В рамках программы покажут документальные картины «На волне 2.0.», режиссер Киселев Алексей, о фан-клубе музыкальной группы «SLAYER» и «Не из бумаги», режиссер Глебов Дмитрий, о советской панк-группе «Юго-Запад».

Фильмом закрытия станет картина режиссера Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Герои фильма – современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин, Анна Страсберг и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу.

Справка: Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство» был создан для сохранения мирового культурного наследия, продвижения российской культуры и объединения всех причастных к искусству. Уникальность мероприятия в том, что организаторы предоставили возможность любому талантливому начинающему режиссеру показать свои творения и выйти на совершенно иной уровень профессионализма.