В РГИСИ станет возможно получить второе высшее образование бесплатно

Российский государственный институт сценических искусств сможет предоставлять бесплатное второе высшее образование. Такое постановление подписал 24 января 2023 года Председатель Правительства Михаил Мишустин. Изменения также коснутся филиала вуза в Кемерове – Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства, открывшейся в 2022 году.

Среди специальностей, на которые смогут подать документы люди с уже оконченным высшим образованием:

- режиссура театра (квалификация: режиссер драмы, режиссер музыкального театра, режиссер театра кукол, режиссер эстрады)

- режиссура кино и телевидения (квалификация режиссер телевизионных программ)

В качестве вступительных испытаний в рамках общего конкурса абитуриентам предстоит пройти творческое, профессиональное испытание и собеседование. Сдача экзаменов по русскому языку и истории отечественной литературы в данном случае не потребуется.

Ректор Наталья Пахомова:

«РГИСИ, на базе которого уже более ста лет ведется образовательная деятельность по режиссерским направлениям, всегда ощущал запрос на профессию со стороны взрослых людей, как правило, имеющих высшее образование, наделенных значительным жизненным опытом и осознанно стремящихся в режиссуру. В то же время, в сфере театрального искусства сегодня существует острая нехватка подобных специалистов, так как выпускникам, недавним школьникам, не всегда хватает знания жизни для погружения в сложный литературный материал.

Прошлогодний опыт наших коллег по проведению первого набора на бесплатное обучение людей с высшим образованием показывает, что расширение перечня вузов, обладающих подобным правом, имеет стратегически важное значение для культуры всей страны».

Напомним, что ранее в перечень Постановления вошли такие петербургские вузы, как Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Всего в перечне с учетом новых изменений значится 12 учебных заведений и 7 специальностей.