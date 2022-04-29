28 апреля в Российском государственном институте сценических искусств состоялся праздничный концерт «Посвящение мастеру. Голос прекрасного века» в честь 90-летнего юбилея профессора Галины Андреевны Барышевой.

Поздравительные адреса Галине Андреевне подготовили Советник президента РФ Владимир Толстой, Министр культуры РФ Ольга Любимова, Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов; Фонд композитора Андрея Петрова, Школа-студия МХАТ, Театр Комедии, БДТ им. Г.А. Товстоногова, Театр Музыкальной комедии, театр «Приют комедианта», Молодежный театр на Фонтанке, театр «На Литейном», а также ректор Наталья Пахомова, педагоги и выпускники РГИСИ разных лет.

В концертной программе участвовали выпускники Галины Андреевны: н.а. РФ Олег Погудин, з.а. РФ Евгений Дятлов, з.а. РФ Зоя Буряк, Манана Гогитидзе, Зара, Елена Коробейникова и многие другие.

Галина Андреевна Барышева – заслуженный работник культуры РФ, награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (1999), член СТД РФ. Окончила Школу-студию МХАТ. В театральном институте на Моховой работает 47 лет – 1975 года. За это время осуществила 9 выпусков артистов эстрады и драматического театра. Работала старшим педагогом на курсах А.Н. Куницына, А.И. Кацмана, С.Я. Спивака. В 2004 и 2008 году осуществила два выпуска в качестве мастера. Сейчас Галина Андреевна преподает актерское мастерство на 2 курсе Семена Спивака.