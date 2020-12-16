Открытие выставки в Театре им. Ленсовета

17 декабря в 17.00 в фойе Театра имени Ленсовета (Владимирский проспект, 12) состоится торжественное открытие выставки живописи и рисунков заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Бориса Ивановича Казакова (1937 – 2008). Работы из частного собрания Архимандрита Виталия (Радомысльского).

Архимандрит Виталий (в миру - Виктор Александрович Радомысльский, до 1991 года – отец Виктор) в 1974 году окончил Ленинградский Институт тетра, музыки и кинематографии по специальности актер драматического тетра и кино - знаменитый первый актёрский курс И.П.Владимирова, сокурсники – народные артисты России Л.Луппиан, С.Мигицко, О.Леваков, В.Матвеев и другие. В настоящее время – духовник братии Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.

Выставка продлится до 28 февраля. Осмотр выставки будет происходить во время посещения спектаклей театра.

На открытии выставки будут присутствовать:

- художественный руководитель театра, народная артистка России Лариса Регинальдовна Луппиан

- директор театра, заслуженный работник культуры России Валерий Борисович Градковский

- архимандрит Виталий

- советник Губернатора Санкт-Петербурга, народный артист России Николай Витальевич Буров