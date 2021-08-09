В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации

Усадебный дом Набокова в Рождествено готовится к комплексной реставрации, которая завершится в 2024 году.

Задача реставраторов — восстановить архитектурный облик памятника конца XIX – начала ХХ веков.

Музей-усадьба «Рождествено» — объект культурного наследия федерального значения. Специалисты отремонтируют фундамент и крышу дома, приведут в порядок интерьеры здания и отреставрируют его фасады, обновят инженерные коммуникации и сделают туалеты. Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия, поврежденные участки деревянной обшивки стен, внутренние заполнения дверных и оконных проемов.

В усадьбе планируется сделать перепланировку цокольного этажа, отремонтировать лестницы, восстановить флагшток на бельведере, а для людей с ограниченными возможностями здоровья установить подъемник.

«Восполнение утраченных элементов производится по сохранившимся образцам и по обмерным чертежам, выполненным до пожара 1995 года. В усадьбе восстановят подлинный интерьер парадного зала. Интерьеры комнат будет выполнены по типологии загородной усадьбы второй половины XIX века с восстановлением отдельных элементов, известных нам по сохранившими историческим материалам. Кроме того, реставраторы восстановят изразцовые печи», — поделился подробностями предстоящих работ в усадьбе Набокова заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Справка

Коллекция музея-усадьбы «Рождествено» насчитывает более 7 тысяч предметов. Наиболее ценными для музея является экспонаты, связанные с последними владельцами усадьбы Рукавишниковыми-Набоковыми: семейный альбом Набоковых, книги с дарственной надписью Владимира Владимировича и предметы мебели, пополнившие коллекцию в последние годы.

В музее хранится богатая краеведческая коллекция: мебель и предметы быта XIX века, а также коллекции бабочек. Одна из них датируется началом XX века, вторая — современная, собранная по произведениям Владимира Набокова.

Кроме того, на территории имения Рукавишниковых-Набоковых сохранился парк, где до настоящего времени растут липы, дубы, березы и ели. Несмотря на то, что усадьба закрыта на реставрацию, сотрудники музея проводят экскурсии по усадебному парку.