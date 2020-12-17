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Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей

Государственный Русский музей при поддержке Благотворительного фонда «Система» разработал видеогид по экспозициям Михайловского и Мраморного дворцов на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей. Русский музей станет одной из первых площадок, внедривших в работу подобную технологию.

Цифровой инструмент доступен в виде бесплатного мобильного приложения на App Store и Google Play. Чтобы просмотреть видеоролик длительностью до двух минут с рассказом о каждом экспонате на русском жестовом языке, достаточно отсканировать расположенный рядом с ним QR-код. Подобный формат станет дополнительным инструментом коммуникации для людей с особыми потребностями.

Видеогид по Михайловскому дворцу включает в себя четыре маршрута, посвященных разным периодам истории русского искусства. Гости музея смогут познакомиться с картинами самых известных русских художников: Репина, Айвазовского, Брюллова, Куинджи, Васнецова, Шишкина. В экскурсионный маршрут по Мраморному дворцу входит уникальная экспозиция «Музей Людвига в Русском музее»: работы Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Йозефа Бойса, Энди Уорхола и других художников второй половины XX века. Видеогид позволяет сделать доступными уникальные артефакты русского художественного искусства для более широкой аудитории.

«Русский музей выступил инициатором этого уникального проекта по созданию видеогида, который позволит глухим и слабослышащим людям открыть недоступные им сейчас экспозиции Русского музея. Доступ к видеоматериалам возможен только при непосредственном посещении музея, и это сознательный шаг: важной составляющей проекта является максимальная социализация глухих и слабослышащих людей», – рассказывает Анна Цветкова, заместитель генерального директора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности.

Основным меценатом проекта выступил БФ «Система», международная IT-компания First Line Software стала техническим партнёром. Информационное продвижение проекта осуществляет маркетинговое агентство Badmamas.

«Искусство – важнейший инструмент познания мира, а технологический подход позволяет каждому прикоснуться к нему вне зависимости от обстоятельств. Проект по разработке видеогида выполняет важную инклюзивную функцию – убрать барьеры на пути познания чувства прекрасного и возможности стать свидетелями документов разных эпох. Благодаря созданию цифровых продуктов Фонд вместе с Русским музеем по-настоящему делает искусство доступным для всех. Мы очень надеемся, что волна ограничений скоро схлынет и будем ждать наших посетителей в музее», – комментирует Президент Благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

Серия инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями была инициирована Русским музеем и БФ «Система» в 2019 году. Уже реализованы адаптированные экскурсионные программы и циклы арт-терапевтических занятий, доступные для посетителей с разными группами инвалидности и сложностями социальной адаптации.

Благотворительный фонд «Система» – оператор социальных инвестиций Группы АФК «Система» – поддерживает культурные и просветительские программы. Развитие цифровых проектов – одно из важных направлений сотрудничества с Русским музеем. Русский музей при поддержке БФ «Система» одним из первых в России начал масштабную работу по внедрению цифровых инструментов в свою повседневную практику. С 2003 года совместно были реализованы масштабные проекты в области выставочной и издательской деятельности.

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