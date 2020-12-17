Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей

Государственный Русский музей при поддержке Благотворительного фонда «Система» разработал видеогид по экспозициям Михайловского и Мраморного дворцов на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей. Русский музей станет одной из первых площадок, внедривших в работу подобную технологию.
Цифровой инструмент доступен в виде бесплатного мобильного приложения на App Store и Google Play. Чтобы просмотреть видеоролик длительностью до двух минут с рассказом о каждом экспонате на русском жестовом языке, достаточно отсканировать расположенный рядом с ним QR-код. Подобный формат станет дополнительным инструментом коммуникации для людей с особыми потребностями.
Видеогид по Михайловскому дворцу включает в себя четыре маршрута, посвященных разным периодам истории русского искусства. Гости музея смогут познакомиться с картинами самых известных русских художников: Репина, Айвазовского, Брюллова, Куинджи, Васнецова, Шишкина. В экскурсионный маршрут по Мраморному дворцу входит уникальная экспозиция «Музей Людвига в Русском музее»: работы Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Йозефа Бойса, Энди Уорхола и других художников второй половины XX века. Видеогид позволяет сделать доступными уникальные артефакты русского художественного искусства для более широкой аудитории.
Основным меценатом проекта выступил БФ «Система», международная IT-компания First Line Software стала техническим партнёром. Информационное продвижение проекта осуществляет маркетинговое агентство Badmamas.
Серия инклюзивных проектов для людей с особыми потребностями была инициирована Русским музеем и БФ «Система» в 2019 году. Уже реализованы адаптированные экскурсионные программы и циклы арт-терапевтических занятий, доступные для посетителей с разными группами инвалидности и сложностями социальной адаптации.
Благотворительный фонд «Система» – оператор социальных инвестиций Группы АФК «Система» – поддерживает культурные и просветительские программы. Развитие цифровых проектов – одно из важных направлений сотрудничества с Русским музеем. Русский музей при поддержке БФ «Система» одним из первых в России начал масштабную работу по внедрению цифровых инструментов в свою повседневную практику. С 2003 года совместно были реализованы масштабные проекты в области выставочной и издательской деятельности.