«Единая Россия» организует бесплатную экскурсию для детей участников СВО в Русский музей

10 ноября в 16:00 региональное отделение партии «Единая Россия» в сотрудничестве с Государственным Русским музеем организует для детей военнослужащих-участников СВО бесплатную обзорную экскурсию в Государственный Русский музей.

Адрес: Инженерная ул., д. 2-4А, Государственный Русский музей

Группа юных экскурсантов ─ 18 детей, проживающих в военном городке п. Каменки Выборгского района Ленинградской области, ─ побывает в одном из лучших музеев страны, чтобы познакомиться с подлинными шедеврами отечественного изобразительного искусства. Ребят сопроводит депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова (фракция «Единой России»).