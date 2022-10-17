Стартует Фестиваль «Ситар в Петербурге»

С 19 октября по 4 ноября на берегах Невы снова зазвучит индийская классика, а также выступления музыкантов в жанре фьюжн в рамках Фестиваля «Ситар в Петербурге». Его цель – показать влияние традиционной индийской музыки на современную культуру, а также глубже познакомиться с индийскими традициями.

Программа XV Международного фестиваля «Ситар в Петербурге»

19 ОКТЯБРЯ 19:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт-открытие Фестиваля. Солист – Александр Конанчук, ситар (Россия / Германия).

21 ОКТЯБРЯ 19:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт «Хор ситаров» (рук. Алокеш Чандра (Индия / Австрия), солист – Александр Конанчук, ситар (Россия / Германия)). В составе ансамбля принимают участие Елизавета Кучерова, Анджали Серебрякова

22 ОКТЯБРЯ 18:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт Дхами Таруна, ситар (Индия).

24 ОКТЯБРЯ 15:30. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт. В программе – Джонатан Майер, ситар (Великобритания / Индия) и Денис Кучеров, табла (Великобритания / Россия).

26 ОКТЯБРЯ 14:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт Алокеша Чандры, ситар (Индия / Австрия).

Стоимость: билет на концерт 200 ₽ + входной билет в музей (покупается дополнительно, полный 200 ₽, льготный 100 ₽). Билеты в кассе музея.

28 ОКТЯБРЯ 18:30. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт. В программе – Сергей Гасанов, ситар; проект «Jioti mantra band» (Сауле Искакова (вокал), Юрий Лебедев (табла, канжира, уду, перкуссия), Сергей Гасанов (бансури, дильруба, дидзы), Степан Христанов (ситар)).

29 ОКТЯБРЯ 14:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт. В программе – Степан Христанов, ситар, Юрий Лебедев, табла, Елизавета Кучерова, ситар.

4 НОЯБРЯ 17:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт. В программе – Владимир Елисеев, ситар

4 НОЯБРЯ 19:00. Музей-институт семьи Рерихов. Адрес: 18-я линия, д. 1

Концерт. В программе – Евгений Иванов, ситар и Александра Санракшика, вокал.

Параллельная программа Фестиваля (концерты партнеров):

23 ОКТЯБРЯ 18:00. Оранжерея Таврического сада. Адрес: Потёмкинская, 2, лит.Г (вход со Шпалерной, 43).

Концерт. В программе – Раги ганги, балайка, бас, табла и ситар.

Справки по телефону: 8 9650582911