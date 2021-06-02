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Питерец.ру » Культура » Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»

Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Выставка «Чаша неотпитая. Монголия», приуроченная к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией

4 июня, в период работы Санкт-Петербургского международного экономического форума, в Санкт-Петербургском государственном Музее-институте семьи Рерихов откроется выставка «Чаша неотпитая. Монголия», приуроченная к 100-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и затрагивающая тему глубинных духовных и культурных связей между этими странами, а также тесную общность их исторических судеб.

Соорганизаторы выставки – Государственный музей Востока (Москва) и Дом-музей семьи Рерихов (Улан-Батор).

На выставке будут экспонироваться 12 живописных произведений Н. К. Рериха из собрания Государственного музея Востока (Москва), представляющие монгольские историко-культурные сюжеты, а также фотографии, редкие издания, документы, предметы декоративно-прикладного искусства из собраний Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов и Дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе, связанные с пребыванием семьи Рерихов в Монголии и сотрудничеством Рерихов с деятелями науки и культуры Монголии. В открытии выставки примут участие министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Российской Федерации Д. Даваа, директор департамента культурной политики Министерства культуры Монголии Б. Сэргэлэн, директор Дома-музея семьи Рерихов в Улан-Баторе Б. Янжмаа, директор музея имени Г. Занабазара П. Байгалмаа.

Открытие выставки – 4 июня в 9.00.

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