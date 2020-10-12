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Питерец.ру » Культура » Фестиваль "Ситар в Петербурге"

Фестиваль "Ситар в Петербурге"

0
17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге  17 октября стартует Фестиваль «Ситар в Петербурге».

С 17 октября по 8 ноября на берегах Невы снова зазвучит индийская классика, а также выступления в жанре фьюжн в рамках Фестиваля «Ситар в Петербурге», цель которого – показать влияние традиционной индийской музыки на современную культуру. Мероприятия фестиваля пройдут в залах Музея-института семьи Рерихов и на лучших концертных и арт-площадках города.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Концерт-открытие Фестиваля

17 ОКТЯБРЯ 16:00. Шереметевский дворец, Оружейный зал. Адрес: наб. р. Фонтанки, 34

В программе проект «Джива» (Jeeva): Евгений Красильников (сарод, вокал), Василий Храмов (гитара), Андрей Мишенцев (перкуссия, диджериду).

Фестивальный гала-концерт «Восток–Запад»

18 ОКТЯБРЯ 19:00. Государственная академическая Капелла Санкт-Петербурга. Адрес: Наб. р. Мойки, 20

В программе: Джонатан Майер, ситар (Великобритания). Аккомпанемент на табла – Денис Кучеров (Россия / Индия).

20 ОКТЯБРЯ. 16.00. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

Мастер-класс игры на ситаре для участников фестиваля. Ведущий – Джонатан Майер (Лондон, Великобритания).

21 ОКТЯБРЯ. 19.30. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

Приветственное слово основателя и артдиректора Фестиваля «Ситар в Петербурге» Александра Конанчука и многократного участника фестиваля Себастьяна Дрейера (телемост с Берлином).

«Концерт памяти легендарного ситариста Баларама Патхака».

В программе – Евгений Иванов, ситар, вокал (г. Екатеринбург), Юрий Лебедев (табла). «Хор табла» (рук. Денис Кучеров), Ильдар Хабибуллин (вокал), Джугалбанди (диалог ритма и мелодии).

23 ОКТЯБРЯ. 19.00. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

I отделение. Онлайн-концерт «Концерт к столетию Пандита Рави Шанкара». В программе – Алокеш Чандра (ситар) и Герхард Рознер (табла). Телемост с Веной. 

II отделение.  Дуэт «Путь Манго». В программе – древние мантры в авторских аранжировках. Александр Смирнов – (вокал, клавиши). Ян Тимофеевский – (вокал, гитара, флейта, клавишные, горловое пение, варган).

24 ОКТЯБРЯ. 19:00. Большой концертный зал Дома офицеров.  Адрес: Литейный пр., 20

Концерт «ДиДюЛя и Отта-оркестр представляют фьюжн-программу «Запад–Восток», гитара, ситар, бузуки, клавишные, ударные, скрипка, аккордеон и др. (Москва).

25 ОКТЯБРЯ 15.00. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

Концерт участников фестиваля. В программе – Елизавета Кучерова (ситар), Юрий Лебедев (табла), Субхаш Прем Гири (бансури);

Антон Пигунов (ситар) и Юрий Лебедев (табла).

Проект «Jioti mantra band» («Свет через музыку»): Сауле Искакова, Заслуженная артистка России (вокал), Юрий Лебедев (табла, канжира, уду, перкуссия), Сергей Гасанов (бансури, дильруба, дидзы), Степан Христанов (ситар).

31 ОКТЯБРЯ. 18:00. Дом композиторов. Адрес: Большая Морская ул., д. 45

Концерт «Диалог культур». В программе – Ашиш Мишра, вокал, табла (Нью-Дели, Индия), Иван Муралов (Москва), ситар; проект Mama Nature:: Денис Кащеев (индийский эсрадж, кристальная арфа), Марина Богданова (сопрано), Стася Малаховская (кельтская арфа), Павел Чижик (хроматический кристаллофон), Алёна Фивейская (дарбука, фрейм драм), Наталья Кулеш (сарод, мандолина, джурас).

4 НОЯБРЯ. 15.30. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

I отделение. Онлайн-концерт «Сетар и ситар» Александр Конанчук (ситар), Махмуд Рамзани (сетар). Телемост с Берлином.

II отделение. Концерт «METANOIA – ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ». Александр Смирнов (синтезатор, баян, перкуссия), Владимир Семипалатинский (бас, гитара, синтезатор, перкуссии), Серж Карион (диджериду, перкуссии, флейты), Несс Янушковская (вокал, бубен), Марк Атласов (мультиинструменталист).

6 НОЯБРЯ. 18.30. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

I отделение. Музыкальное онлайн-приветствие многократного участника фестиваля Себастьяна Дрейера (ситар).

II отделение. Концерт «Млечный путь». Субхаш Прем Гири (индийская флейта бансури).

7 НОЯБРЯ. 15.00. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

Концерт участников фестиваля. В программе – лекция об индийском классическом танце, мастер-класс-демонстрация танца катхак, выступление под аккомпанемент табла и бансури. Марина Брынова (танец катхак, г. Тверь), Аида Бриллиантова (бансури), Катерина Озерова (вокал), Татьяна Упорова (скрипка), Елена Виргилиева (табла), Алёна Фивейская (перкуссия). Концерт музыкальной терапии «СТРЕМЛЕНИЕ (Endevour)» Изабеллы Леденцовой (гонги, барабаны, бубны, колокольчики, тибетские поющие чаши, билы, и другие инструменты, что дарят глубокое состояние покоя для ума).

8 НОЯБРЯ 15.00. Музей-институт семьи Рерихов. 18-я линия д. 1

Концерт «Время богини». В программе – Марина Дикарева (парант), Юлия Кардашова (танец), Рузанна Чернакова (ситар), г. Москва. Денис Кучеров (табла), Юрий Лебедев (табла);

Татьяна Упорова (эсрадж) и Елена Виргилиева (табла); Наталья Кулеш (сарод) и Елена Виргилиева (табла); Всеволод Хмелевский (флейта бансури), Владимир Хмелевский (флейта бансури), София Алексанова (синтезатор).

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