ента новостей

19:43
Петербург готовится к осеннему призыву в Вооруженные Силы
19:39
Забастовки могут привести к остановке британских железных дорог
19:34
В Иране пять человек погибли в результате протестов из-за смерти женщины, задержанной полицией
19:33
Петербург и Ростовская область расширяют горизонты сотрудничества
19:28
На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет
18:14
Корабелка участвует в БПИФ-2022
18:12
Беглов по старой дружбе «прикрыл» ректора СПбГУ Кропачева в инциденте с командой КВН журфака
16:58
Петербургские конники стали призерами чемпионата России
16:57
В Петербурге трое мигрантов задержаны за ограбление салонов связи
14:40
Александр Бельский: Бюджетный триллион – это о доверии к власти и взаимодействии
14:38
В Мариинском дворце наградили лучших юнармейцев
13:13
Конкурс стихов «Кубок Охты»
11:51
ХXVI Слёт юных моряков
10:41
В Петербурге ограбили стоматолога
10:30
В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок
10:19
В Петербурге задержали афериста подсунувшего пенсионерке купюру «банка приколов»
10:13
В Ленобласти задержали 16-летнего подростка, который обманным путем похитил у пенсионерок крупную сумму денег
10:01
В Петербурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам около 10 миллионов рублей
09:45
В Ленобласти тушили микроавтобус
09:03
Вертолеты армии Мьянмы обстреляли школу, шесть человек погибли
08:05
Что убивает смартфон?
08:03
Койки увеличивают
08:01
Ипотека снова актуальна
18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
18:49
Члены постоянной комиссии обсудили ход «мусорной реформы»
18:48
Депутаты обратились к Михаилу Мишустину по вопросу соблюдения законодательства при размещении радиоэлектронных средств
18:45
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
18:44
Российские школьники встретятся на Черном море и обсудят вопросы патриотического воспитания
18:19
Дмитрий Николаев из СКА стал лучшим вратарём прошедшей недели в КХЛ
14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет

На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти до 30 лет

0
18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На реставрацию зданий Александро-Невской Лавры может уйти три десятилетия

Заместитель епархиального архитектора Санкт-Петербургской митрополии Алексей Одинцов оценил в три десятка лет срок восстановления объектов, входящих в ансамбль Александро-Невской лавры на Монастырском острове в Петербурге. При этом, по его мнению, чтобы успеть за это время привести в порядок здания, потребуется торопиться и не допускать ошибок.

"Говорить о меньшем (сроке – прим. ЗАКС.Ру) — значит либо заниматься рассмотрением слишком узкого участка, либо быть излишне самонадеянным", - приводит его слова ТАСС.

На сегодняшний день, по данным Одинцова, государство выделило на работы по восстановлению лавры и разыграло на торгах сумму около 3 млрд рублей. Отдельно представитель митрополии остановился на до сих пор не состоявшейся передаче в пользование РПЦ Благовещенской, Тихвинской и Лазаревской церквей, активно обсуждавшейся в конце 2020 года. Из слов Одинцова следует, что для ее осуществления пока не хватает проявления "политической воли", а сроки реставрации трех церквей, все еще состоящих на балансе у Музея городской скульптуры, пока всерьез не обсуждаются.

По словам протоиерея Леонида Калинина, тоже принявшего участие в конференции ТАСС, реставрация в обозримом будущем затронет 13 объектов в самой лавре и 11 объектов в духовной академии, тоже находящейся на Монастырском острове.

Источник: ЗАКС.ру
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-09-2013, 19:46
День Троицкого собора Александро-Невской лавры
5-12-2013, 15:58
«ГрузовичкоФ» помог Александро-Невской Лавре перевезти алтарь
31-07-2013, 16:39
На Невском впервые за 100 лет пройдет крестный ход
12-09-2022, 14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
17-10-2017, 14:50
Форум «Добрый Пастырь»
30-04-2022, 23:17
Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 18:53
В Ленобласти «Лада Приора» опракинулась вылетев в кювет, водитель погиб
0
107
Вчера, 14:14
В Ленобласти в лобовом ДТП двое погибли, один водитель в больнице
0
104
Вчера, 13:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль
0
115
Вчера, 11:35
На КАД столкнулись два большегруза
Наверх