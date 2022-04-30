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Питерец.ру » Общество » Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Митрополичьем саду Свято-Троицкой Александро-Невской лавры высадили 9 саженцев лип

Сегодня в Митрополичьем саду Свято-Троицкой Александро-Невской лавры высадили 9 саженцев лип в честь погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

Третий раз акция «Сад Памяти» объединяет разные поколения и людей разных профессий по всему миру.

«Этот проект всегда будет актуален, поскольку мы не только чтим память тех, кто сражался за нашу свободу, но и вносим вклад в будущие поколения. Высадка деревьев — это отличная история, мы заботимся о том, чтобы экология стала лучше, и молодые поколения жили в благоприятной комфортной среде. Акция проходит во всех 85 регионах России и за рубежом: в Армении, Узбекистане, Германии, Тунисе», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Сад Памяти» Никита Суворов.

Гостями мероприятия стали депутаты Государственной Думы Сергей Боярский, Ольга Занко, Михаил Романов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Мейксин, генерал-майор в отставке Николай Никитович Чирков, юнармейцы, Волонтеры Победы и неравнодушные жители города.

«77 лет назад завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. И сегодня приятно присутствовать на этом мероприятии, потому что мы видим подрастающее поколение, которое правильно воспринимает ситуацию, происходящую сегодня в мире, и пришли вместе с нами, чтобы внести свой вклад в благородное хорошее дело», — отметил генерал-майор в отставке Николай Никитович Чирков.

Два саженца были именными — в память о жителе блокадного Ленинграда Нине Алексеевне Воробьевой и советском лётчике-истребителе Леониде Георгиевиче Белоусове.

Организаторы — Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Санкт-Петербургским региональным движением «Волонтеры Победы».

Источник: СПб ГБУ «Дзержинец»
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