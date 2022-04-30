Петербург присоединился к Международной акции «Сад Памяти»

Сегодня в Митрополичьем саду Свято-Троицкой Александро-Невской лавры высадили 9 саженцев лип в честь погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.
Третий раз акция «Сад Памяти» объединяет разные поколения и людей разных профессий по всему миру.
Гостями мероприятия стали депутаты Государственной Думы Сергей Боярский, Ольга Занко, Михаил Романов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Мейксин, генерал-майор в отставке Николай Никитович Чирков, юнармейцы, Волонтеры Победы и неравнодушные жители города.
Два саженца были именными — в память о жителе блокадного Ленинграда Нине Алексеевне Воробьевой и советском лётчике-истребителе Леониде Георгиевиче Белоусове.
Организаторы — Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» совместно с Санкт-Петербургским региональным движением «Волонтеры Победы».