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Питерец.ру » Культура » Выставки «Владимир Горбунов и Ксения Гончарова. Индустриальное и человеческое»

Выставки «Владимир Горбунов и Ксения Гончарова. Индустриальное и человеческое»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
Музей Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Владимира Горбунова и Ксении Гончаровой,

Музей Эрарта представляет выставку Владимира Горбунова и Ксении Гончаровой, вдохновленную жизнью Южного Урала

· Мир до Интернета, трагически отстающий от современности

· Рукодельные панно, притворяющиеся цифровыми, и объекты, являющие собой следы исчезнувшей цивилизации

· Отказ от технооптимизма в пользу первозданной красоты человека

Выставка супружеской четы Владимира Горбунова и Ксении Гончаровой вдохновлена жизнью Южного Урала — родных для художников мест. Сюда, к горам и прозрачным голубым озерам, они вернулись из Петербурга, завершив обучение в Академии художеств. В 50 километрах от деревни, где живут художники, находится Карабаш, город — экологическая катастрофа. Фотографии, сделанные в окрестностях родного города Ксении, поражают воображение — а рассказ об этих местах звучит как хтонический миф. Однако полные цвета картины Владимира Горбунова и разбитые на пиксели изображения цветов Ксении Гончаровой имеют мало общего с пугающим образом Южного Урала, который живописуют в СМИ.

И Ксению, и Владимира волнует современное: развитие технологий, неминуемый цифровой прогресс. Вселенная, в которую погружены художники, дарит им куда больше впечатлений, чем сериалы и комиксы. Герои Владимира и окружающий их мир трагически не успевают за технологиями. Они не современны, но им уже знакомы чувства человека будущего — любовь к семейному автомобилю и уважение к мощи экскаватора.

Оба автора в той или иной степени обращаются к прошлому — к миру до Интернета. Об этом свидетельствуют и рукодельные панно, притворяющиеся цифровыми, и найденные объекты Владимира Горбунова. На их художественный мир неумолимо наступает прогресс, но шкуры электрокоз и чудом выжившие в бездонных озерах киберрыбы свидетельствуют о том, что технологии не оправдали себя. Владимир Горбунов и Ксения Гончарова открывают и являют человечеству следы очевидно развитой цивилизации, некогда существовавшей на Урале. Этим художественным жестом они отказываются от технооптимизма, утверждая существование чего-то более значимого — например, человека в его первозданной красоте. Прикоснуться к этой красоте посетители музея Эрарта смогут до 27 июня 2021 года.

Даты проведения выставки: 31.03.2021 — 27.06.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

18+

Источник: Музей Эрарта
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