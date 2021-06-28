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Питерец.ру » Культура » Выставка «Бесконечный ход событи»

Выставка «Бесконечный ход событи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет декоративную живопись Виктора Некрасова, которая сочетает в себе мистику и геометрию

Музей Эрарта представляет декоративную живопись Виктора Некрасова, которая сочетает в себе мистику и геометрию

— Гармония, рожденная из пропорций

— Перевоплощение статичного изображения в динамичный образ

— Поиск фундаментального знания о мире

Творчество Виктора Некрасова тесно связано с его педагогической деятельностью: за плечами у художника 40-летний преподавательский стаж и опыт руководства художественной школой в городке Пикалево в Ленинградской области. Общение с учениками и отстраненность от пестрой столичной художественной жизни позволяет автору сосредоточиться на вопросах и загадках, поставленных новаторами художественного образования начала ХХ столетия. Некрасов работает так, словно не существовало ни концептуального искусства, ни социально ангажированного акционизма. Он пленен гармониями, которые рождаются из пропорций, и убежден, что геометрия способна подарить зрителю некое фундаментальное знание о мире.

Живопись автора далека от «Черного квадрата» Малевича, но именно эта картина послужила творческим импульсом к созданию представленной в Эрарте серии. Используя традиционный арсенал живописца, Некрасов моделирует идеальные художественные миры. Статичное изображение, заключенное в квадрат, он превращает в динамичный образ, открывающий зрителю то бездонный портал, то лик древнеегипетского божества. В сочетании мистики и геометрии кроется особая прелесть работ художника. Здесь встречаются архаика и рациональное знание человека ХХI века. А декоративный потенциал этих картин созвучен неувядающей вот уже несколько десятилетий моде на стиль ар-деко. 

Даты проведения выставки: 30 июня 2021 — 19 сентября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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