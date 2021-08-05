Выставка «Встречающиеся пространства»

Музей Эрарта представляет беспредметную живопись Константина Байдакова, по-северному лаконичную и по-поморски подлинную

Картины, стремящиеся превратиться в объект или скульптуру

Возвращение к народным корням абстракции

Северная природа, сжатая до размеров холста

Беспредметная живопись северодвинца Константина Байдакова во многом близка к тем поискам, которые предприняли на рубеже XIX–XX столетий первые авангардисты. Художник не пишет — он в буквальном смысле красит холсты, возвращаясь к народным корням абстракции. Его работы напоминают развешенные на просушку домотканые полотна, омытые дождями стены деревянных домов и заборы.

В экспозицию вошли десять крупноформатных работ автора, каждая из которых служит примером синтеза искусств. Художник разрезает холсты, проявляя неровный, естественный край поверхности — плоская картина превращается в трехмерную, выходит за рамки, становясь похожей на скульптуру. Такой подход сближает его работы с контррельефами Владимира Татлина.

Творчеству Байдакова присущ северный лаконизм. В его абстракциях проступают плоские песчаные берега холодного Белого моря, огненные закаты, плеск серых волн. Звеняще-синие от мороза, расходятся в пространстве сполохи северного сияния… Разрезая холст, художник проявляет неровный, естественный край поверхности — и она уподобляется ландшафту, где встречаются лес и река, море и небо, полярный день и белая ночь. Абстракции Байдакова — это квинтэссенция северной жизни и природы.

В экспозиции также будет представлен объект Сергея Карева — лодка, один из символов полноводного севера.

Даты проведения выставки: 12 августа 2021 — 10 октября 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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