Выставка арт-группы «Я понял»

Музей Эрарта представляет выставку арт-группы «Я понял» — экспериментальный маршрут к самопроизвольной естественности

Пространство, где звук превращается в свет и проявляются границы «понимания»

Фотография как способ фиксации иллюзий

Интерактивная среда, растворяющая преграды между человеком и миром

«Я знаю, что ничего не знаю». Если верить Платону, цитата принадлежит Сократу. Если верить Википедии, у нее есть и другие вариации: «Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю» и «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».

Наш мозг любит, когда все ясно. Неопределенность подвергается ретуши и заполняется ярлыками. «Я понял» — один из рычагов этого процесса, фраза-оберег, защитный механизм от вторжения нового. Чрезмерное использование подобных стратегий загружает в сознание «правильные мысли» и укрепляет «пузырь фильтров».

Выставка посвящена исследованию способов современной коммуникации, объектам, которые связывают нас в цифровом мире. Мы создаем картинки, карусели текста, осваиваем новые модели общения — мы ретрансляторы или носители истины? Как говорят люди, которые «поняли», привычка задавать себе вопросы стирает инородные программы, развивает целостное восприятие и улучшает обмен веществ.

Лабиринт залов работает по принципу двустороннего портала: один путь ведет внутрь, другой — обратно в реальность, и, возвращаясь, каждый сможет увидеть себя со стороны. Изменение вектора движения не разрушит сознание, а растворится в нем и вернет к самопроизвольной естественности.

Музей современного искусства Эрарта

24 августа 2022 — 20 ноября 2022

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2