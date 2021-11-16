Лукашенко обсудит с Меркель ситуацию с мигрантами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговаривал с Ангелой Меркель о миграционном кризисе на границе с Польшей и вскоре проведет еще один разговор с канцлером Германии.

В заявлении канцелярии президента говорится, что Лукашенко внес предложение о том, как действовать в ситуации, и что два лидера выступят снова, как только Меркель поднимет этот вопрос перед странами-членами ЕС.

«Более 2100 (мигрантов), а может и больше, сконцентрированы на пограничном переходе Брузги. Вы знаете, что они разбили там лагерь, в 800 метрах от этого перехода, и постоянно находились там целую неделю. Вчера они вылетели, прошли 800 метров и заполнили пограничный переход Брузги. Это самая большая проблема », - сказал Александр Лукашенко канцлеру Германии.

«Я знаю, что уже были попытки доставить оружие в лагерь для мигрантов. А также провокации, которые могут привести к насильственному конфликту. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Эта так называемая проблема не может стать развязыванием острого противостояния », - сказал он.