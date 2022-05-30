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Питерец.ру » Культура » Выставка «Лица города»

Выставка «Лица города»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
31 мая, состоится вернисаж "Лиц города" Федора Алексеева, "вкусные" леденцовые цвета наконец то раскрасят привычно серый облик Петербурга и его жителей.

Федор Алексеев не пишет, но буквально «лепит» свою живопись, выражая нетривиальный подход поиска формы в цвете. Серия полотен, которую художник написал по заказу королевского дома Камбоджи, можно будет увидеть в музее современного искусства Артмуза на ретроспективной выставке «Лица города» к 70-летнему юбилею художника.

Авангардные портреты и пейзажи художник буквально накидывает краской на холст при помощи стального ножа. В результате получаются объемные композиции, которые строятся на взаимодействии пятна и пространства, цвета и освещенности, минимализма и деталей. Увидеть картины этого мастера в России — большая удача, до недавнего времени он выставлялся исключительно за границей. 

Американский журнал «NY ARTS» в лице журналиста Джилла Смита пишет о Федоре Алексееве: «Художник, вдохновленный местом своего обитания. Его масляные картины, представляющие ярко очерченные геометрические формы, оживляют пейзажи Санкт-Петербурга, родного города художника. Далекие, однако, от урбанистической эстетики, работы Алексеева отсылают к творчеству новатора в традиционной русской живописи, а именно великого супрематиста Казимира Малевича. Плоскостность Малевича, геометричность и идея цвета как формы играют важную роль в творчестве Алексеева, складываясь в результат его скрупулезной работы.»

Федор Алексеев родился в 1952-м году в Ленинграде. Обучался различным направлениям в университетах, в том числе по специальности технической кибернетики, в 1982-88 учился рисунку и монументальной живописи в Институте им. Репина. В 1999-м принят в Союз художников России. Среди значимых выставок индивидуальные в галерее Борей, ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге, галерее G-2 в Токио, и коллективные в Доме Радио и на биеннале совершенного искусства, также в 1999 участвовал в показе аукциона Sotheby’s. С 2006 года выставляется за границей, в том числе на мировых ярмарках Art Basel, Art Expo New York, Art Dubai и др.

Куратор проекта: Марина Гуревич (куратор музея современного искусства Артмуза).

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВ

ЛИЦА ГОРОДА

31 мая — 28 августа 2022

Вернисаж 31 мая (вт) в 19-00 (в присутствии автора)

Галерея «Дизайн-клаб», 2 этаж

Живопись, 0+

Источник: Артмуза
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