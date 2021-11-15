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Питерец.ру » Культура » Выставка «Мрачные картины»

Выставка «Мрачные картины»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет аскетичные пейзажи Владимира Шинкарева

Музей Эрарта представляет аскетичные пейзажи Владимира Шинкарева, свободные от рекламной радости бытия

  • Узнаваемый задумчивый Петербург, пронизанный зыбким светом
  • Сдержанные цвета как манифест сопротивления современности
  • Легендарный петербургский художник, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее

Владимир Шинкарев — легендарная личность, художник и писатель, основатель и идеолог художественной группы «Митьки». Его авторству принадлежит и одноименная книга, где собраны в том числе и характерные для участников движения слова и выражения (например, «дык», «елы-палы», «митьки никого не хотят победить»), а также написанный спустя двадцать лет «Конец митьков». В 2008 году Шинкарев принял решение стать отдельным, вольным художником. На смену доброму карнавально-бутафорскому митьковскому стебу пришла аскетичная созерцательная живопись мрачноватого созерцателя. Для него живопись — абсолютно самодостаточное, не терпящее суеты занятие, и, возможно, поэтому автор не стремится часто выставляться, занять собой как можно больше художественного пространства.

Название выставки «Мрачные картины» таит в себе потребность опровержения: действительно, это не мрачные, а скорее негромкие, задумчивые, залитые сероватым светом пейзажи непарадного Петербурга, знакомого большинству из нас. У выставки нет выдуманной концепции, она не носит характер проекта — в экспозиции собраны работы последних лет, освобожденные от усилителей цвета и вкуса, от рекламной радости бытия. Это картины реального мира, города с характерной питерской хмарью и зыбким, почти метафизическим светом, объединенные интонацией непрямого высказывания. Каждая из них — сумма жизненного опыта и знаний художника о мире.

Сдержанный колорит, характерный для работ Шинкарева, — это, по замечанию автора, цвет флага сопротивления современности. В самых простых сюжетах ему удается зацепить нечто вневременное, хтоническое, таинственное, что превращает его живопись практически в эзотерическую практику. Перенося зрителя куда-то, например, под Сестрорецк, в Тарховку, где «скудный луч холодной мерою сеет свет в сыром лесу», где «я печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу», она помогает отключиться «от матрицы» блистательного мира.

Даты проведения выставки: 18 ноября 2021 — 20 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

6+

Источник: Эрарта
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