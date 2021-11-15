Выставка «Мрачные картины»

Музей Эрарта представляет аскетичные пейзажи Владимира Шинкарева, свободные от рекламной радости бытия

Узнаваемый задумчивый Петербург, пронизанный зыбким светом

Сдержанные цвета как манифест сопротивления современности

Легендарный петербургский художник, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее

Владимир Шинкарев — легендарная личность, художник и писатель, основатель и идеолог художественной группы «Митьки». Его авторству принадлежит и одноименная книга, где собраны в том числе и характерные для участников движения слова и выражения (например, «дык», «елы-палы», «митьки никого не хотят победить»), а также написанный спустя двадцать лет «Конец митьков». В 2008 году Шинкарев принял решение стать отдельным, вольным художником. На смену доброму карнавально-бутафорскому митьковскому стебу пришла аскетичная созерцательная живопись мрачноватого созерцателя. Для него живопись — абсолютно самодостаточное, не терпящее суеты занятие, и, возможно, поэтому автор не стремится часто выставляться, занять собой как можно больше художественного пространства.

Название выставки «Мрачные картины» таит в себе потребность опровержения: действительно, это не мрачные, а скорее негромкие, задумчивые, залитые сероватым светом пейзажи непарадного Петербурга, знакомого большинству из нас. У выставки нет выдуманной концепции, она не носит характер проекта — в экспозиции собраны работы последних лет, освобожденные от усилителей цвета и вкуса, от рекламной радости бытия. Это картины реального мира, города с характерной питерской хмарью и зыбким, почти метафизическим светом, объединенные интонацией непрямого высказывания. Каждая из них — сумма жизненного опыта и знаний художника о мире.

Сдержанный колорит, характерный для работ Шинкарева, — это, по замечанию автора, цвет флага сопротивления современности. В самых простых сюжетах ему удается зацепить нечто вневременное, хтоническое, таинственное, что превращает его живопись практически в эзотерическую практику. Перенося зрителя куда-то, например, под Сестрорецк, в Тарховку, где «скудный луч холодной мерою сеет свет в сыром лесу», где «я печаль, как птицу серую, в сердце медленно несу», она помогает отключиться «от матрицы» блистательного мира.

Даты проведения выставки: 18 ноября 2021 — 20 февраля 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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