Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»

С 17 марта по 12 апреля в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков пройдёт выставка «Мастерская в лицах», приуроченная к 80-летнему юбилею петербургского живописца Анатолия Заславского.

Анатолий Заславский — петербургский живописец, член Союза художников России, член Международной федерации художников (IFA), участник художественного объединения «Восьми. Лестница», действительный член Академии Современного Искусства Петербурга, организатор творческой группы «Безнадежные художники».

«Мастерская в лицах» — это собрание портретов творческих людей, поэтов, философов, писателей, деятелей культуры и искусства, членов семьи, коллег и друзей Заславского. К этим персонажам художник обращается постоянно, пишет их в разном окружении — в мастерской, в интерьере их собственных домов, на улице. Все эти образы правдивы, остро характерны, передают сущность натуры моделируемого.

В экспозицию войдут самые разнообразные по композиционным решениям портреты — одиночные, групповые, жанровые. Портреты Заславского интересно разглядывать, в них «считывается» история жизни модели, характер ее эмоционального и поведенческого восприятия. В них раскрывается и сам художник — его отношение к жизни, ко времени и его метаморфозам.

Выставка, организованная к 80-летнему юбилею художника и вбирающая в себя более сорока произведений, раскроет перед зрителем богатство и масштаб творческих возможностей Анатолия Заславского.