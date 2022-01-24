ента новостей

22:25
Выставка одесского художника и поэта Олега Сона
22:22
Выставка «Жизнь в толпе»
22:17
В Петербурге участники ивент-индустрии встретились для обсуждения проблем отрасли
22:15
На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
17:17
Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке
15:53
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадебные планы из-за наплыва Omicron
15:46
Папа Бенедикт XVI извинился за ошибочное заявление по педофилии
15:34
Творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко
12:20
В Петербурге с погоней задержали автоугонщика
11:46
В Ленобласть поступила первая партия вакцины «Спутник-М» для подростков
11:42
Презентация книги почётного гражданина Красносельского района Владимира Никулина
11:29
Как теперь защищают животных?
11:04
Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине
10:49
Безбилетника нашли на колесе самолета в Амстердаме после 11-часового полета
10:45
Он попытался судиться
10:34
Знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет
10:18
В центре Петербурга с погоней задержали каршеринговый BMW
10:14
Пандемия скоро закончится
10:03
В центре Петербурга в жилом доме произошел пожар
12:29
В Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата
09:39
Ипотека может подорожать
09:17
Президента начали активно критиковать
09:14
Не нужна нам такая форель
11:26
Турецкая форель «не доплыла» до получателя из Петербурга
11:22
В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова
11:20
Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова
11:17
Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19
11:12
Семья погибшего морского пехотинца подала в суд на Алека Болдуина на 25 миллионов долларов за клевету и другие обвинения
11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
11:00
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка одесского художника и поэта Олега Сона

Выставка одесского художника и поэта Олега Сона

0
5
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
В музее Артмуза пройдет первая в России выставка одесского художника и поэта Олега Сона

В музее Артмуза пройдет первая в России выставка одесского художника и поэта Олега Сона из собрания коллекционера Надежды Моревой. Поэтичная экспозиция – ретроспектива его многогранного творчества за более чем 40 лет работы.

Поэтичная натура художника выражается не только в написанных текстах, но и в созданных им картинах. Портреты, пейзажи и натюрморты – как строфы стихотворения; авторский почерк – рисунок одной линией, сочетание строгости и невесомости, постмодернистской стилистики и бережного формирования нового идеала красоты. В экспозиции превалирует женский портрет, образы воссозданы лаконично, в самом существенном, а сюжетные работы повествуют о трагической обреченности человека в мире. Натюрморты в мягкой пастельной гамме раскрывают художника как колориста с академическим бэкграундом: его сложные цветовые решения достигаются оптическим смешением красок по принципу старых мастеров. Одушевляя предметный мир, автор продолжает разговор на вечные темы: жизни, любви, смерти. 

Олег Сон – художник, чья жизнь тесно связана с Одессой: здесь он родился в семье художника, учился и участвовал в выставках. «Строфы» в Артмузе станут первой его выставкой в России, хотя многие его работы уже обрели свое законное место в коллекциях за рубежом, от стран Западной Европы до Новой Зеландии. Его живопись и графика для выставки предоставлены публике петербургским коллекционером Надеждой Моревой, многолетним другом художника.

Вернисаж выставки в присутствии Надежды Моревой пройдет 11 февраля, а экспозиция будет открыта для свободного посещения ежедневно до 5 апреля 2022 г.

10 февраля – 5 апреля 2022

Вернисаж 11 февраля (пт) в 19-00

Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт.

Живопись, графика 18+

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-06-2021, 22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»
24-01-2020, 13:51
Выставка произведений Анатолия Репникова «Сон о женщине»
28-11-2015, 07:28
Выставка современного художника-путешественника Леонида Афремова
24-01-2020, 13:25
Выставка «Ретроспектива детства»
27-05-2021, 11:43
Выставка "Натюрморт. Перезагрузка"
22-08-2019, 13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
179
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
203
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
208
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
295
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх