В музее Артмуза пройдет первая в России выставка одесского художника и поэта Олега Сона из собрания коллекционера Надежды Моревой. Поэтичная экспозиция – ретроспектива его многогранного творчества за более чем 40 лет работы.

Поэтичная натура художника выражается не только в написанных текстах, но и в созданных им картинах. Портреты, пейзажи и натюрморты – как строфы стихотворения; авторский почерк – рисунок одной линией, сочетание строгости и невесомости, постмодернистской стилистики и бережного формирования нового идеала красоты. В экспозиции превалирует женский портрет, образы воссозданы лаконично, в самом существенном, а сюжетные работы повествуют о трагической обреченности человека в мире. Натюрморты в мягкой пастельной гамме раскрывают художника как колориста с академическим бэкграундом: его сложные цветовые решения достигаются оптическим смешением красок по принципу старых мастеров. Одушевляя предметный мир, автор продолжает разговор на вечные темы: жизни, любви, смерти.

Олег Сон – художник, чья жизнь тесно связана с Одессой: здесь он родился в семье художника, учился и участвовал в выставках. «Строфы» в Артмузе станут первой его выставкой в России, хотя многие его работы уже обрели свое законное место в коллекциях за рубежом, от стран Западной Европы до Новой Зеландии. Его живопись и графика для выставки предоставлены публике петербургским коллекционером Надеждой Моревой, многолетним другом художника.

Вернисаж выставки в присутствии Надежды Моревой пройдет 11 февраля, а экспозиция будет открыта для свободного посещения ежедневно до 5 апреля 2022 г.

10 февраля – 5 апреля 2022

Вернисаж 11 февраля (пт) в 19-00

Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт.

Живопись, графика 18+