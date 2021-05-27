Выставка "Натюрморт. Перезагрузка"

Член союза художников Геннадий Гирик пишет несуществующие натюрморты, вписанные в гипотетические, выдуманные пространства.

Геннадий, участник более чем ста выставок, годами экспериментировал с натюрмортом. Этот жанр для него — сложная модель восприятия мира, не существующего физически и оттого вбирающего в себя пласты эмоциональной жизни художника. В его картинах можно проследить, как, казалось бы, очевидная разница между жизнью духовной и предметами окружающего мира выходит за скобки, а бытовые вещи создают полумифический образ произведения, выдуманное пространство картины.

Художник рассказывает, что, работая над определенными картинами, он тщательно представляет виртуального человека, хозяина дома, где есть гостиная, кухня, спальня и эта самая картина, близко и точно отражающая индивидуальность и энергетику.

Нельзя не отметить и уровень востребованности художника — его работы хранятся в частных коллекциях России, Германии, Бразилии, Японии, США, Польши, Швеции и Австралии.

ГЕННАДИЙ ГИРИК

НАТЮРМОРТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Живопись

1 июня – 29 августа 2021 г

Вернисаж 1 июня (вт) в 19-00

Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт, 0+