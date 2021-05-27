Payeer

ента новостей

20:09
СКА и Федерация бокса Санкт-Петербурга посадили деревья в честь дня рождения города
20:06
Фестиваль спортивно-боевых единоборств пройдет в Петербурге
14:42
Генералы Северо-Западного округа Росгвардии возложили цветы к памятнику Петру Первому
14:40
В Ленобласти волонтеры высадили более 10 000 деревьев
11:53
В Приозерске на здании прокуратуры появилась мемориальная доска
11:43
Выставка "Натюрморт. Перезагрузка"
11:37
Выставка «Сакральная тема и локальная профанация»
11:34
Поздравил моряков Балтийского флота с наступившим профессиональным праздником Михаил Романов
11:32
В Ленобласти авиационные спасатели ЗВО провели операцию по эвакуации с воды потерпевших условное бедствие
11:30
Продвижению здорового образа жизни могут содействовать участники конкурса «Могу все изменить!»
11:29
В Ленобласти мужчину облили растворителем и подожгли
11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
10:39
Бензин в Смоленке
10:29
В Петербурге сотрудник ДПС спас пожилую женщину
10:08
Резник снова критикует
23:24
На чемпионате мира по хоккею голкипер СКА Самонов не пропустил в матче с Данией
19:54
В Пулково прошли ветеринарный контроль почти 3,5 тысячи шкурок соболя
19:51
В Петербурге расскажут, как создать молодёжное мероприятие своими силами и с малым бюджетом
19:48
Военные медики Центрального военного округа стали победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь»
12:55
В Петербурге пройдет выставка работ селебрити-фотографа Славы Новикова
12:46
Выставка современных грузинских художников
12:33
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство»
12:22
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей
12:13
В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб
12:04
Лекция «Образы Александра Невского в истории России»
11:56
В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов
11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
10:52
Возможно ли сотрудничество с США?
10:26
Идея с небоскребом
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка "Натюрморт. Перезагрузка"

Выставка "Натюрморт. Перезагрузка"

0
83
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
Член союза художников Геннадий Гирик пишет несуществующие натюрморты, вписанные в гипотетические, выдуманные пространства. 

Член союза художников Геннадий Гирик пишет несуществующие натюрморты, вписанные в гипотетические, выдуманные пространства. 

Геннадий, участник более чем ста выставок, годами экспериментировал с натюрмортом. Этот жанр для него — сложная модель восприятия мира, не существующего физически и оттого вбирающего в себя пласты эмоциональной жизни художника. В его картинах можно проследить, как, казалось бы, очевидная разница между жизнью духовной и предметами окружающего мира выходит за скобки, а бытовые вещи создают полумифический образ произведения, выдуманное пространство картины.

Художник рассказывает, что, работая над определенными картинами, он тщательно представляет виртуального человека, хозяина дома, где есть гостиная, кухня, спальня и эта самая картина, близко и точно отражающая индивидуальность и энергетику.

Нельзя не отметить и уровень востребованности художника — его работы хранятся в частных коллекциях России, Германии, Бразилии, Японии, США, Польши, Швеции и Австралии.

ГЕННАДИЙ ГИРИК

НАТЮРМОРТ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Живопись

1 июня – 29 августа 2021 г

Вернисаж 1 июня (вт) в 19-00

Галерея «Дизайн-клаб», 2 эт, 0+

Источник: Артмуза
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-02-2020, 19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
13-04-2019, 20:21
Выставка живописных работ Латышева Михаила Ивановича
10-11-2014, 12:57
Выставка «Акварели Елены Базановой. Живое пространство натюрморта» пройдет в галерее «Моховая-18» с 21 ноября по 9 декабря 2014 года
14-01-2021, 12:33
Выставка художника Максима Моргунова - «Горизонты»
28-02-2020, 19:53
Выставка «Шепот мира»
26-03-2016, 17:47
Мистика Петербурга в картинах Григория Кацнельсона

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
75
Сегодня, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
124
Вчера, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
334
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
324
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
Наверх