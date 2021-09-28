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Питерец.ру » Культура » Выставка арт-группы «Горынычи»

Выставка арт-группы «Горынычи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Участники арт-группы «Горынычи» летают по стране и называют свои выставки «рейсами».

Участники арт-группы «Горынычи» летают по стране и называют свои выставки «рейсами». Их седьмая выставка и седьмой город — это музей Артмуза, Санкт-Петербург. 

С момента основания творческая группа называет последовательность выставок «рейсами». Свидетельством о рождении «Горынычей» стала их первая экспозиция в Московской галерее «Визит» в 2017м году. К 2018-му у объединения появился уже более масштабный проект, связывающий такие удалённые друг от друга города, как Санкт-Петербург и Владивосток. В 2021 году после 5-го «рейса» в Новосибирск состоялся «Рейс №6» в г. Сочи (галерея «Форт»), а выставка в «Артмузе» (г. Санкт-Петербург) является уже 7-м «рейсом».

В группу «Горынычи» входят три художника, каждый со своим сугубо индивидуальным творческим лицом. Метафизические работы Дениса Саунина, глубоко символичные, пронизаны «красноречивой тишиной» и каким-то вневременным, космическим ощущением. Картины Анны Щёголевой, выполненные в стиле синтетического реализма, глубоко метафоричны в своей слегка ироничной, почти бытоописательной, манере. Холсты ВАНа (Виктора Норкина), исполненные в характерном для автора стиле смыслового символизма, представляют уникальный взгляд на привычные вещи под самым непривычным углом.

Художники группы работают, на первый взгляд, в очень разных жанрах. Но, бесспорно, в этой группе есть очень важное объединяющее начало, в основе которого лежит поиск эмоций. Их полотна созданы не столько для созерцания, сколько в качестве философского переосмысления глобальных и локальных процессов современного мира. Сюжеты их картин строятся на тонких психологических ситуациях, часто автобиографических, но в такой мере синтезированных и обобщённых, что зритель почти не сомневается, что это именно его история, его мысли и его переживания.

Вернисаж проекта состоится 1 октября.

АРТ-ГРУППА «ГОРЫНЫЧИ»

ТРИ ГРАНИ

1 октября – 2 ноября 2021г

Вернисаж 1 октября (пт) в 19-00

Галереи «Течение» и «Мастерская художника», 3 эт, 0+

Живопись

Источник: Артмуза
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