Выставка «Дворы и каналы»

Борис Борщ родился в 1948 году в Могилеве. Рисовать начал с детства, ходил в художественную студию при Дворце пионеров. С двадцати лет занялся самостоятельным творчеством.

Борис Борщ входил в группу так называемых «левых» художников, чьи представления о современном искусстве были сформированы в основном зарубежными журналами. Каждый участник группы работал в своем стиле. Работы выставлялись на квартирных выставках. В 1982 году Борщ решил переехать из Могилева в Ленинград.

Здесь он познакомился с кругом неофициальных художников, выставлялся в составе Товарищества экспериментального изобразительного искусства. В те годы художника увлекал немецкий экспрессионизм, он писал полуабстрактные композиции со стилизованными человеческими фигурами. В поисках собственного живописного стиля художник дошел до определенного момента, когда отвлеченная умозрительная среда абстрактного искусства перестала его интересовать.

Творческий кризис разрешился в конце восьмидесятых годов. Художник шагнул из мастерской в шум города. Борис Борщ взял этюдник и вышел писать на пленэр. С тех пор Борщ работает только с натуры. Между тем его живопись не подражательна, художник далек от старательного копирования натуры. Ему свойственно определенное бесстрашие, его радует и волнует жизненный хаос. В своих работах он не старается упростить или упорядочить окружающий мир. Борщ говорит, что стремится выразить через цвет свои переживания, свой живописный темперамент. По его мнению, живопись не нуждается в интеллекте. В своих работах художник стремится избегать излишней рассудочности.

Борис Борщ входит в состав свободного сообщества художников «Безнадежные живописцы». Для участников группы живопись по-прежнему остается основой основ, краеугольным камнем европейского изобразительного искусства.

Борис Михайлович ведет довольно затворнический образ жизни, и не ставит для себя первостепенной задачи продвижения своего искусства, поэтому проект «Дворы и каналы» в Артмузе всего лишь четвертая его персональная выставка. Хоть в групповых выставочных проектах Борщ с удовольствием и активно участвует, к своей персоне, как художнику он относится, с присущей петербургской интеллигенции скромностью и сдержанностью. Тем не менее, Борис Михайлович очень плодотворно трудится, и за 13 лет (со времен последней выставки) было создано множество живописных и графических работ, которые имели удовольствие видеть только его друзья, постоянные посетители мастерской художника. Экспозиция «Дворы и каналы» продемонстрирует основные произведения автора, не раз отдельно экспонируемые на крупных арт-площадках, а также включает работы последнего десятилетия, которые впервые увидит широкая публика. Певец петербургских подворотен, каналов, мостов и двориков Борис Борщ в рамках своей персональной выставки сквозь призму своего художественного осмысления, представит любимый город. Милые его сердцу места: Обводный канал, Петроградка, «непарадные» пейзажи и потайные уголки Петербурга наполненные разным настроением. Порой холсты залиты солнцем, порой меланхолично пасмурны, но каждый из них удивительно точно запечатляет некий «острый», экспрессивный момент времени, природы, ощущения жизни, жизни города, как некого одухотворенного существа.

28 января – 1 марта 2021 г.

Вернисаж 29 января (пт) в 19-00 (будет присутствовать автор)

Галерея «Лекционный угол», 2 этаж. АРТМУЗА

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