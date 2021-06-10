Столетие Филармонии — первый концерт на крыше Музея

В 2021м году Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича исполняется 100 лет. В рамках празднования торжественной даты филармония впервые даст концерт оркестра на панорамной крыше. Эффектное действо пройдёт в музее современного искусства Артмуза и начнется 19 июня в 20:00.

На крыше Артмузы выступит филармонический коллектив – Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Дирижер – Ярослав Забояркин, солист – лауреат международных конкурсов, скрипач Илья Козлов, а в программе — Моцарт, Чайковский и Крейслер.

«Выступление на такой необычной площадке – новый опыт для нашего молодого коллектива, – рассказывает главный дирижер Молодежного камерного оркестра ЗКР Ярослав Забояркин, – Мы понимаем, что к нам придет та публика, которая, возможно, не бывает в филармонии, поэтому в программу мы включили популярные и эффектные сочинения, которые найдут отклик у самого широкого слушателя».

Дирижер нового оркестра Ярослав Забояркин – также артист Заслуженного коллектива, он победитель и лауреат международных конкурсов как скрипичных, так и дирижерских, в числе которых – престижный международный конкурс дирижеров имени Г. Фительберга. В 2019 году Пааво Ярви – главный дирижер токийского Симфонического оркестра NHK, цюрихского Оркестра Тонхалле и Немецкой камерной филармонии Бремена – пригласил Ярослава ассистировать ему на гастролях Эстонского фестивального оркестра в Японии. В этом же году Ярослав стал первым в новейшей истории артистом Заслуженного коллектива России, которому было доверено встать за пульт этого оркестра.

«Рождение нового коллектива стало возможно благодаря поддержке моей инициативы лично Юрием Хатуевичем Темиркановым, – рассказывает Ярослав Забояркин, – Я очень ценю профессиональное доверие маэстро, который неоднократно проявлял его, участвуя в моей судьбе».