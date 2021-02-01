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Питерец.ру » Культура » 5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

5 февраля состоится концерт Академического симфонического оркестра филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
5 февраля, пятница 20:00. Большой зал филармонии

С Академическим симфоническим оркестром выступит Василий Петренко – дирижер, который в сентябре 2021 года возглавит Государственный академический симфонический оркестр имени Е.В. Светланова и лондонский Королевский филармонический оркестр. Прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, симфоническая сюита «Шехеразада» Римского-Корсакова и Концерт № 1 для виолончели с оркестром Шостаковича, солист – один из ведущих виолончелистов молодого поколения Александр Рамм.

О назначении Василия Петренко на пост главного дирижера и художественного руководителя Госоркестра имени Светланова – одного из старейших российских симфонических коллективов – стало известно 14 января 2021 года. Дирижер сменит на этом посту Владимира Юровского, возглавлявшего оркестра с 2011 года. «Василий Петренко сотрудничает с коллективом с начала 2000-х годов, в 2016 году стал главным приглашенным дирижером. За это время он с огромным успехом выступил с оркестром более чем в 50 концертах в России и за рубежом, представив множество сочинений русских и зарубежных композиторов, в том числе редко исполнявшиеся», – говорится на сайте Министерства культуры России. Также в сентябре Василий Петренко станет музыкальным руководителем Королевского филармонического оркестра (Royal Philharmonic Orchestra). «Это назначение стало важной вехой в истории оркестра, свидетельствуя о его решимости расширить аудиторию оркестровой музыки, укрепив при этом репутацию одного из самых разноплановых коллективов в мире», – говорится на его официальном сайте.

Также в настоящее время Василий Петренко занимает посты главного дирижера Королевского ливерпульского филармонического оркестра, главного дирижера Молодежного оркестра Европейского союза и главного приглашенного дирижера Госоркестра имени Светланова. С 2013 по 2020 год он возглавлял Филармонический оркестр Осло, с 2009 по 2013 года – Национальный молодежный оркестр Великобритании.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

5 февраля, пятница 20:00. Большой зал филармонии

Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр – Василий Петренко

Солист – Александр Рамм

Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Шостакович. Концерт № 1 для виолончели с оркестром

Римский-Корсаков. «Шехеразада», симфоническая сюита по «1001 ночи»

Источник: Филармония
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