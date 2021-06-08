19 июня на крыше Музея современного искусства Артмуза выступит филармонический коллектив – Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Дирижер – художественный руководитель оркестра Ярослав Забояркин, солист – лауреат международных конкурсов, скрипач Илья Козлов. Прозвучит музыка Моцарта, Чайковского и Крейслера. Концерт приурочен к 100-летию Петербургской филармонии, которое она отмечает в 2021 году.
В программу, которая прозвучит на крыше Музея современного искусства Артмуза, вошли Дивертисмент № 3 Моцарта, Серенада для струнного оркестра Чайковского и пьесы для скрипки с оркестром Фрица Крейслера – композитора и одного из величайших скрипачей рубежа XIX-XX веков.
Первый концерт Молодежного камерного оркестра ЗКР состоялся 11 марта 2020 года в большом зале филармонии.
Все артисты Молодежного камерного оркестра выступают в составе Заслуженного коллектива России. Идейный вдохновитель и дирижер нового оркестра Ярослав Забояркин – также артист Заслуженного коллектива; он – победитель и лауреат международных конкурсов как скрипичных, так и дирижерских, в числе которых – престижный международный конкурс дирижеров имени Г. Фительберга. С 2017 года, уже после окончания консерватории, Ярослав Забояркин продолжил совершенствоваться в летней академии Ярви в Эстонии под руководством Неэме и Пааво Ярви, а также Леонида Грина. В 2019 году Пааво Ярви – главный дирижер токийского Симфонического оркестра NHK, цюрихского Оркестра Тонхалле и Немецкой камерной филармонии Бремена – пригласил Ярослава ассистировать ему на гастролях Эстонского фестивального оркестра в Японии.
В 2019 году Ярослав стал первым в новейшей истории артистом Заслуженного коллектива России, которому было доверено встать за пульт этого оркестра.
Концерт «Оркестр на крыше» состоится 19 июня, начало в 20 часов, по адресу: Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 70, крыша Музея современного искусства Артмуза. Подробности и билеты доступны по ссылке.
Возрастная категория: 6+
Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина.
Солист лауреат международных конкурсов Илья Козлов.
Программа: МОЦАРТ. Дивертисмент № 3
ЧАЙКОВСКИЙ. Серенада для струнного оркестра
КЕЙСЛЕР. Пьесы для скрипки с оркестром:
"Муки любви"
"Прекрасный розмарин"
"Китайский тамбурин"
"Цыганка"
Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни