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Питерец.ру » Культура » Концерт «Оркестр на крыше»

Концерт «Оркестр на крыше»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
19 июня, суббота 20:00. Крыша Музея современного искусства АртМуза

19 июня на крыше Музея современного искусства Артмуза выступит филармонический коллектив – Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Дирижер – художественный руководитель оркестра Ярослав Забояркин, солист – лауреат международных конкурсов, скрипач Илья Козлов. Прозвучит музыка Моцарта, Чайковского и Крейслера. Концерт приурочен к 100-летию Петербургской филармонии, которое она отмечает в 2021 году.

«Выступление на такой необычной площадке – новый опыт для нашего молодого коллектива, – рассказывает главный дирижер Молодежного камерного оркестра ЗКР Ярослав Забояркин, – Мы понимаем, что к нам придет та публика, которая, возможно, не бывает в филармонии, поэтому в программу мы включили популярные и эффектные сочинения, которые найдут отклик у самого широкого слушателя».

В программу, которая прозвучит на крыше Музея современного искусства Артмуза, вошли Дивертисмент № 3 Моцарта, Серенада для струнного оркестра Чайковского и пьесы для скрипки с оркестром Фрица Крейслера – композитора и одного из величайших скрипачей рубежа XIX-XX веков. 

Первый концерт Молодежного камерного оркестра ЗКР состоялся 11 марта 2020 года в большом зале филармонии. 

«Рождение нового коллектива стало возможно благодаря поддержке моей инициативы Юрием Хатуевичем Темиркановым, – рассказывает Ярослав Забояркин, – Я очень ценю профессиональное доверие маэстро, который неоднократно проявлял его, участвуя в моей судьбе: в то же время, когда я стал лауреатом Международного конкурса им. Фительберга, Юрий Хатуевич доверил мне провести мой первый концерт на сцене Большого зала филармонии. В этот вечер он был в зале, что, конечно, стало для меня мощным импульсом к дальнейшему развитию».

Все артисты Молодежного камерного оркестра выступают в составе Заслуженного коллектива России. Идейный вдохновитель и дирижер нового оркестра Ярослав Забояркин – также артист Заслуженного коллектива; он – победитель и лауреат международных конкурсов как скрипичных, так и дирижерских, в числе которых – престижный международный конкурс дирижеров имени Г. Фительберга. С 2017 года, уже после окончания консерватории, Ярослав Забояркин продолжил совершенствоваться в летней академии Ярви в Эстонии под руководством Неэме и Пааво Ярви, а также Леонида Грина. В 2019 году Пааво Ярви – главный дирижер токийского Симфонического оркестра NHK, цюрихского Оркестра Тонхалле и Немецкой камерной филармонии Бремена – пригласил Ярослава ассистировать ему на гастролях Эстонского фестивального оркестра в Японии.

В 2019 году Ярослав стал первым в новейшей истории артистом Заслуженного коллектива России, которому было доверено встать за пульт этого оркестра.

«Знаком высочайшего доверия я также считаю то, что Юрий Хатуевич включил мое выступление в абонемент “Дебюты молодых дирижеров”, возобновленный в концертном сезоне 2018-2019. Десятилетия назад Юрий Хатуевич сам дебютировал в этом абонементе на сцене Большого зала», – отмечает Ярослав Забояркин.

Концерт «Оркестр на крыше» состоится 19 июня, начало в 20 часов, по адресу: Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 70, крыша Музея современного искусства Артмуза. Подробности и билеты доступны по ссылке.

Возрастная категория: 6+

Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России под управлением Ярослава Забояркина.

Солист лауреат международных конкурсов Илья Козлов.

Программа:  МОЦАРТ. Дивертисмент № 3
ЧАЙКОВСКИЙ. Серенада для струнного оркестра

КЕЙСЛЕР. Пьесы для скрипки с оркестром:
"Муки любви"
"Прекрасный розмарин"
"Китайский тамбурин"
"Цыганка"
Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни

Источник: Артмуза
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