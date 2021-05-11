Концерт посвященный 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии

Заслуженный коллектив России под управлением Алана Бурибаева, главного дирижера Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии, исполнит программу из музыки Вагнера, Шумана и Брамса, солистом выступит известный пианист, «интеллектуальный виртуоз» Лев Винокур. Концерт будет посвящен 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии: 13 мая 1921 года документ был подписан народным комиссаром просвещения А. Луначарским и начальником Академического музыкального отдела Б. Красиным. Менее чем через месяц, 12 июня 1921 года, состоялся первый в истории организации концерт.

Формально насчитывая столетие, история Петербургской филармонии восходит к XIX веку, когда в 1882 году повелением императора Александра III был создан Придворный музыкантский хор, позже переименованный в Придворный оркестр (ныне – Заслуженный коллектив России) – на его основе и была создана Петроградская филармония. В числе важнейших вех «дофилармонической» истории также открытие в 1839 году здания Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии), куда переместился центр музыкальной жизни имперской столицы, и создание в 1802 году в Петербурге одного из первых в Европе Филармонического общества.

В программу концерта Заслуженного коллектива России 13 мая наряду с увертюрой к опере Вагнера «Летучий голландец» и Симфонией № 2 Брамса войдут первое и последнее сочинения Шумана для фортепиано с оркестром – Фантазия ля минор (предтеча Фортепианного концерта), которая прозвучит в России впервые, и Интродукция и концертное аллегро.

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии



Возрастная категория: 6+

13 мая, четверг 20:00. Большой зал

100-летие со дня утверждения устава Петроградской государственной филармонии

Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр филармонии

Дирижёр - Алан БУРИБАЕВ

Солист - Лев ВИНОКУР

ВАГНЕР. Увертюра к опере “Летучий голландец

ШУМАН. Фантазия ля минор для фортепиано с оркестром

Первое исполнение в России

Интродукция и концертное аллегро для фортепиано с оркестром

(Посвящено И.Брамсу)

БРАМС. Симфония № 2