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Питерец.ру » Культура » Выставка «Шепот мира»

Выставка «Шепот мира»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Выставка французского художника Патрика Буссиньяка «Шепот мира» (с фр. «Rumeur du monde»)

«Шепот мира» (с фр. «Rumeur du monde») - вторая выставка французского художника Патрика Буссиньяка в России.

Автора всегда интересовала наша страна глубиной ее культуры и веры. «Меня завораживают эти восточные люди с голубыми глазами, и эта далекая северная ледяная цивилизация», - говорит художник.

Живопись Буссиньяка многогранна. Несмотря на внешнюю декоративность, изобилие ярких красок, некую иллюстративность, каждая из картин имеет глубокий смысл: автор рассуждает на темы вечного, углубляется в мифологию, вспоминает античных героев, цитирует произведения мировой литературы.

 «Масляная живопись - это химия и алхимия одновременно. Я воспринимаю себя за пределами современного искусства. Мое искусство - «альтерреализм», то есть «другая реальность», в которой я создал алфавит собственных чувств. Да, это сказка, но это всё равно возможно...», - говорит Патрик.

Выставочная деятельность Буссиньяка, начавшись в семидесятые годы прошлого столетия, активно развивается и сегодня. Её география охватывает весь земной шар. Картинами художника владеют фонды музеев Америки, Израиля, Франции. Полотнами мастера украсили свои стены театры мировой известности - такие, как парижский Могадор или севильский Лопа-де-Вега. Работы Буссиньяка обогатили десятки частных коллекций. В числе их владельцев президенты Франции Жак Ширак и Франсуа Олланд, восточные султаны, Карузо и Денара, Николай Цискаридзе и мн. др.

12 марта  – 7 апреля

Музей современного искусства АРТМУЗА

Вернисаж: 12 марта в 19-00 (будет присутствовать автор!)

Галерея «Течение», 3 эт., 12+

Источник: АРТМУЗА
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