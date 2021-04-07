Payeer

ента новостей

19:30
Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»
15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
15:46
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе до конца апреля перекроют две полосы движения
15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
15:41
Выставка «Заступник Отечества»
15:38
Выставка «Царь и море»
15:35
На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти
14:04
Фестиваль «Корюшка идёт!»
11:21
Правительство Ленобласти намерено переехать в Гатчину
11:09
В Ленобласти подросток на прогулке в лесу получил ножевое ранение
11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
10:15
Лучшие вакансии марта
09:23
Посол пока не вернется
13:07
Баскетбольный «Зенит» наглядно показал кризис ЦСКА и выиграл регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ
12:25
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
12:20
В Петербурге полицейские пресекли мошенничество с он-лайн продажей техники
11:45
В Петербурге задержан наркосбытчик
10:24
В Кудрово на пожаре в квартире пострадали мужчина и женщина
10:17
В Петербурге перед судом предстанут трое профессиональных автоугонщиков
10:09
На КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения
09:04
Вакцинация продолжается
08:35
Что с ВИЧ?
19:47
В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя
19:43
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение
19:40
В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»
18:04
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют одну полосу движения
11:36
В Ленобласти стреляли в десятилетнего мальчика
09:50
4 года со дня смерти Тюльпанова
08:45
Населения становится больше
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»

Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»

0
19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Дом молодежи Санкт-Петербурга приглашает на литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко Дню космонавтики

10 апреля в 18:00 на территории первого молодежного коворкинга «ЛЕГКО» пройдет литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя», посвященный Дню космонавтики и 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Вечер откроют короткие познавательные ролики о космосе: участники смогут больше узнать о черных дырах, темной материи и энергии, а также
о главных направлениях современной космологии и астрофизики.

Кроме того, любой желающий сможет проявить себя творчески: прочесть произведения любимых поэтов и стихотворения собственного сочинения, а также исполнить песни под живой музыкальный аккомпанемент.

Литературно-музыкальный вечер – отличная возможность поделиться через поэзию и музыку своим внутренним миром с окружающими, а также узнать новые факты о космосе и вселенной. Мероприятие поможет приобрести навыки публичного выступления, развить собственный потенциал
и расширить кругозор.

Во время встречи все участники сыграют в интересную
и познавательную викторину, в которой смогут посоревноваться друг с другом в знаниях астрономии.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-09-2015, 09:25
Горожан приглашают посетить литературно-музыкальный фестиваль на «Книжных аллеях»
5-04-2021, 19:40
В Историческом парке пройдет интерактивная выставка «Один день в космосе»
6-04-2015, 08:34
Творческий вечер Смехова и Голощекина
8-08-2018, 15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
11-05-2018, 16:35
Оксана Ившина. Литературно-музыкальный вечер «Кружево Шантильи»
21-03-2017, 14:47
Вечер Песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
72
Сегодня, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
257
1-04-2021, 12:00
В Петербурге иномарка сбила 6-летнего мальчика
0
457
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
Наверх