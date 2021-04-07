10 апреля в 18:00 на территории первого молодежного коворкинга «ЛЕГКО» пройдет литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя», посвященный Дню космонавтики и 60-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Вечер откроют короткие познавательные ролики о космосе: участники смогут больше узнать о черных дырах, темной материи и энергии, а также

о главных направлениях современной космологии и астрофизики.

Кроме того, любой желающий сможет проявить себя творчески: прочесть произведения любимых поэтов и стихотворения собственного сочинения, а также исполнить песни под живой музыкальный аккомпанемент.

Литературно-музыкальный вечер – отличная возможность поделиться через поэзию и музыку своим внутренним миром с окружающими, а также узнать новые факты о космосе и вселенной. Мероприятие поможет приобрести навыки публичного выступления, развить собственный потенциал

и расширить кругозор.

Во время встречи все участники сыграют в интересную

и познавательную викторину, в которой смогут посоревноваться друг с другом в знаниях астрономии.