Выставка «Филипп Шангти. Вкус чувственного»

Музей Эрарта представляет выставку французского художника Филиппа Шангти —коллекцию изысканных ощущений и чувственных радостей, призванных высвободить бессознательное

• Снимки-афиши, напоминающие отдельные сцены из большого спектакля

• Чувственность как естественная среда обитания человека

• Автор, представлявший Княжество Андорра на 58-й Венецианской биеннале

Экспозиция в музее Эрарта объединяет 35 работ Филиппа Шангти. Их сложно назвать постановочными фотографиями — художник выступает скорее в роли режиссера большого спектакля, из которого отдельные сцены попадают на афиши.

В каждый сюжет, за который берется автор, он, подобно фокуснику в цирке, привносит множество нетипичных для этого сюжета ощущений — чтобы наша чувственность извлекла их самостоятельно, сложив их впоследствии в неожиданную гамму. Например, работа Luxury Corrida предлагает зрителю забыть о мнимом превосходстве человека над животным: такие триумфальные сны, должно быть, снятся быкам накануне корриды. Работа Luxury Pollution Car иллюстрирует хрестоматийную трактовку стремления отдельных мужчин обзавестись суперкаром как завуалированного вожделения заполучить всех женщин мира.

Отдельного внимания заслуживает работа Crazy Waitress — автопортрет художника. Здесь есть все, о чем многие могут только мечтать: деньги, женщины и шампанское рекой; чувственная атмосфера роскоши и подкупающее своей откровенностью приглашение взять от жизни все. Однако этот сюжет вовсе не о стремлении к безудержным плотским удовольствиям: автор хоть и находится в пространственном центре картины, но не является смысловым центром происходящего, а скорее ненадолго вброшен в него. Вместо того чтобы вальяжно развалиться в кожаном кресле, он присел на корточки, готовый в любой момент, как пружина, разогнуться и выскочить из водоворота женщин и вещей — большие часы на заднем плане лишь усиливают это ощущение. Перед нами не оргия, но еще одно путешествие в компании Шангти — на этот раз в мир тех, у кого жизнь, в общепринятой шкале ценностей, удалась. «Влезьте к ним под кожу, — словно приглашает нас Шангти, — побудьте в шкуре избранных хоть немного».

Роскошь раскрепощения — действительно удел избранных. Нужна смелость, чтобы позволить себе смотреть на чужую наготу и, скидывая с себя шаблоны, в каком-то смысле обнажиться самому. Проделать этот путь предстоит каждому посетителю выставки в Эрарте — высвобождая собственное бессознательное, позволить себе проявлять эмоции без цензуры. Работы Филиппа Шангти станут прекрасным подспорьем для подобного рода тренировок. Тонкий знаток и ценитель чувственных радостей, автор предлагает нам богатую коллекцию изысканных ощущений и приглашает вместе с ним насладиться их дегустацией на выставке «Вкус чувственного».

Выставка откроется для посетителей 26 марта.

Фотографии, 18+

Даты проведения выставки: 26 марта 2021 — 25 июля 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург