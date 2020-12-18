Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»

Музей современного искусства Эрарта представляет совместную выставку петербургских художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко — живописную оду садам, земным и райским.

· Описание изобильной красоты крымских садов

· Холсты, напоминающие экзотических бабочек

· Слияние двух самостоятельных проектов, повествующих о родстве человека и природы

Несколько лет назад авторы проекта «Каждый сад говорит о любви» покинули Петербург. Теперь Мария Гаркавенко, которая раньше создавала меланхоличные образы на фоне снега и черноты зимней ночи, с головой окунулась в изобильную красоту крымских садов. Внутренние переживания сменились внешними наблюдениями: художник с удовольствием изучает и описывает южную флору, отражает сезонные изменения, происходящие в природе. Описания получаются биологически точными, здесь все узнаваемо. Декоративный подход к живописи остался прежним, все те же упругие темные линии обрамляют насыщенные цвета, но теперь в работах появился яркий свет, вытеснивший тени.

Катерина Бородавченко работает в петербургском пригороде — там, где много плакучих ив. Художника вдохновляет процесс самоорганизации природных систем. Это явление Бородавченко начала изучать, изображая огромные снежинки, а затем увлеклась деревьями и садами. Автор исследует двустороннюю симметрию, свойственную не только листьям деревьев, но и многим животным, в том числе человеку: две половины целого внешне зеркально симметричны. Катерина переносит этот принцип на растения — ее холсты напоминают крылья экзотических бабочек. Создается ощущение, что деревья наделены сознанием: они задумчиво наблюдают за собственными отражениями.

Выставка в музее Эрарта — это слияние двух самостоятельных проектов, которые объединены одной темой. Художники, воодушевленные «безопасной» красотой садов, создали оду тому визуальному удовольствию, которое способна дарить нам природа. Благодаря труду человека хаос отступает, трансформируясь в порядок сада, — природный мир сливается с миром людей. Именно это глубокое родство человека и природы нашло отражение в придуманной Марией Гаркавенко метафоре — «каждый сад говорит о любви».

Даты проведения выставки: 23.12.2020–28.03.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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