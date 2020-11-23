ента новостей

19:51
В Санкт-Петербурге многофункциональный медцентр ЗВО увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50%
19:49
Чемпионат по созданию Машины Голдберга
19:45
Сразись с вирусом, подружись с лейкоцитом
19:44
Саперы ЗВО вывезли 12 мин и артснарядов с Невского пятачка
19:42
Всероссийский патриотический форум пройдет онлайн
19:40
Конкурс «Учитель будущего. Студенты»
14:47
На Ленинградской АЭС расширяют инфраструктуру для транспорта электроэнергии
14:42
Выставка «Faces. Данил Головкин»
14:38
Фронтовые плакаты времён Великой Отечественной войны повысят качество боевой подготовки на полигонах ЗВО
14:36
Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге»
14:28
«Зенит» и другие лидеры таблицы РПЛ синхронно сыграли вничью в 15-м туре
10:57
Ленобласть присоединилась к марафону «Ночной хоккейной лиги»
10:50
Стрельба в ночном клубе Петербурга
09:07
Будет еще одна пандемия?
08:42
Госпитализация сократилась
14:40
В Петербурге задержали аферистов, наживавшихся на пенсионерах
09:03
Чего ждать от образования?
08:57
Начали прививать медиков
01:02
«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги
19:52
Петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови
19:24
В Петербурге пройдет футбольный матч в рамках проекта «Доверяй, играя»
19:22
Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
16:28
Поиском молодежных проектов в области национальной политики занят Дом народов России
11:55
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
11:51
Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»
11:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей
11:44
В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов
09:07
Аренда для парковки
08:58
Прогулки после перенесенной пневмонии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Faces. Данил Головкин»

Выставка «Faces. Данил Головкин»

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку культовых фотопортретов, созданных Данилом Головкиным

Музей Эрарта представляет выставку культовых фотопортретов, созданных Данилом Головкиным для Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, GQ, Tatler, Esquire и других модных изданий.

Данил Головкин — один из самых часто публикуемых фотографов российского глянца. В его объективе побывали главные российские медийные персоны — от Алены Долецкой, Федора Бондарчука и Теодора Курентзиса до Натальи Водяновой, Сергея Полунина и Паулины Андреевой.

На счету Головкина также портреты звезд мировой величины: Наоми Кэмпбелл, Эдриана Броуди, Джерарда Батлера, Филиппа Старка, Джорджио Армани, Джона Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбаны, Энни Лейбовиц, Миллы Йовович. На выставке в Эрарте будет представлено 60 самых известных работ автора.

Путь Головкина в fashion-фотографию начался 10 лет назад на съемках для специального издания журнала ELLE. Благодаря колоссальной работоспособности и таланту Данила его снимки прочно обосновались на страницах крупнейших модных изданий. Художник-график по образованию, он делает не просто востребованные изданиями фотографии — он создает для первых лиц российского шоу-бизнеса незаурядные образы.

Своих моделей Данил показывает с новых, неожиданных сторон: в кадре Семен Слепаков перевоплощается в героя полотна Рене Магритта, Анна Чиповская примеряет на себя образ современной Юдифи, а Наталья Ионова — героини хичкоковского триллера «К северу через северо-запад». Портреты Головкина оставляют ощущение, что теперь ты знаешь об их героях чуть больше, — возможно, именно поэтому они так быстро завоевывают социальные медиа и превращаются в визитные карточки запечатленных фотографом звезд.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также уникальные проекты, созданные самой Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

 

Подробная информация о музее Эрарта — на сайте www.erarta.com

Источник: Музей Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
24-11-2016, 20:18
Фотовыставка журнала ELLE и Антонио Бандераса
22-11-2013, 14:08
Выставка Эллиотта Эрвитта в Музее «Эрарта»
8-10-2016, 07:27
St.Petersburg Fashion Week начался в Северной столице
31-10-2019, 16:04
Выставка «Искусство крепежа»
23-09-2020, 17:08
Поклонников Сергея Бондарчука приглашают в Исторический парк

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
711
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 122
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
1 140
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 297
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх