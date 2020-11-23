Выставка «Faces. Данил Головкин»

Музей Эрарта представляет выставку культовых фотопортретов, созданных Данилом Головкиным для Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, GQ, Tatler, Esquire и других модных изданий.

Данил Головкин — один из самых часто публикуемых фотографов российского глянца. В его объективе побывали главные российские медийные персоны — от Алены Долецкой, Федора Бондарчука и Теодора Курентзиса до Натальи Водяновой, Сергея Полунина и Паулины Андреевой.

На счету Головкина также портреты звезд мировой величины: Наоми Кэмпбелл, Эдриана Броуди, Джерарда Батлера, Филиппа Старка, Джорджио Армани, Джона Гальяно, Доменико Дольче и Стефано Габбаны, Энни Лейбовиц, Миллы Йовович. На выставке в Эрарте будет представлено 60 самых известных работ автора.

Путь Головкина в fashion-фотографию начался 10 лет назад на съемках для специального издания журнала ELLE. Благодаря колоссальной работоспособности и таланту Данила его снимки прочно обосновались на страницах крупнейших модных изданий. Художник-график по образованию, он делает не просто востребованные изданиями фотографии — он создает для первых лиц российского шоу-бизнеса незаурядные образы.

Своих моделей Данил показывает с новых, неожиданных сторон: в кадре Семен Слепаков перевоплощается в героя полотна Рене Магритта, Анна Чиповская примеряет на себя образ современной Юдифи, а Наталья Ионова — героини хичкоковского триллера «К северу через северо-запад». Портреты Головкина оставляют ощущение, что теперь ты знаешь об их героях чуть больше, — возможно, именно поэтому они так быстро завоевывают социальные медиа и превращаются в визитные карточки запечатленных фотографом звезд.

О музее Эрарта:

Музей Эрарта — крупнейший в России частный музей современного искусства. В его постоянной коллекции представлены около 2800 работ более чем 300 художников со всех регионов страны, а также уникальные проекты, созданные самой Эрартой: тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитература», «Изоанимация» и другие. Крупнейший в мире путеводитель Lonely Planet включил Эрарту в список наиболее интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, по мнению туристического портала TripAdvisor Эрарта входит в десятку лучших музеев России, журнал National Geographic зачислил Эрарту в пятерку петербургских «культурных жемчужин», обязательных к посещению. Музей Эрарта стал первым в стране музеем современного искусства, представленным на Google Arts and Culture Project.

Помимо постоянной экспозиции, в Эрарте ежегодно проходит более 40 выставок живописи, скульптуры, фотографии, моды, дизайна, архитектуры и видеоарта. Ежегодно музей посещает около полумиллиона человек.

Подробная информация о музее Эрарта — на сайте www.erarta.com