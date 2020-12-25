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Питерец.ру » Культура » Виртуальный концертный зал Санкт-Петербургской филармонии

Виртуальный концертный зал Санкт-Петербургской филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
Новогодние онлайн- концерты пройдут на сайте и в социальных сетях Филармонии с 31 декабря по 10 января!

Юрий Темирканов, Денис Мацуев, Шарль Дютуа и другие звезды мировой классической музыки: Петербургская филармония открывает виртуальный концертный зал в дни новогодних каникул

 

С 31 декабря 2020-го по 10 января 2021 года Петербургская филармония покажет в официальных аккаунтах в социальных сетях серию трансляций записанных ранее концертов. Онлайн-концерты будут переданы в эфир в то время, когда были запланированы программы в Большом зале филармонии, проведение которых теперь оказалось невозможно. В число концертов, отобранных для передачи в эфир в дни новогодних каникул, вошли выступления Заслуженного коллектива России под управлением Юрия Темирканова, Шарля Дютуа, Николая Алексеева, Михаила Юровского, солисты – пианисты Денис Мацуев, Бехзод Абдураимов, Беатриче Рана, скрипачи Сергей Крылов, Сергей Хачатрян, Эммануэль Чкнаворян, Никита Борисоглебский, Юлиан Рахлин, и Академического симфонического оркестра под управлением Александра Дмитриева (солист – пианист Фредди Кемпф) и Михаила Леонтьева. 

Серия виртуальных концертов начнется 31 декабря: в 19.00 в эфир выйдет трансляция праздничного концерта Заслуженного коллектива России под управлением Максима Алексеева, ведущий – Александр Малич. Выступление будет специально записано 25 декабря, на концерте, который филармония традиционно организует для студентов и профессорско-преподавательского состава петербургских вузов.

 

«Праздничный симфонический концерт в Большом зале филармонии 31 декабря – это многолетняя традиция, которой дорожим не только мы, но и наша публика: эти программы всегда проходят с аншлагом, – рассказывает Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии, – В этом году мы лишены возможности провести концерт в привычное время, но традицию прерывать не хотим и оставить своих слушателей без праздничного настроения не можем, поэтому решили сохранить концерт в единственно допустимом в нынешних обстоятельствах виде: впервые он пройдет онлайн – 31 декабря, в аккаунтах филармонии в социальных сетях. Мы передадим в эфир запись, которую сделаем за несколько дней до этого, на концерте, который традиционно проводим для преподавателей и студентов петербургских вузов: обычно он проходил 30 декабря, и на нем новогодняя программа звучала впервые, чтобы быть повторенной на следующий день для широкой публики. В этом году концерт для преподавателей и студентов перенесен на 25 декабря». 

Большую часть праздничной программы составят сольные выступления артистов Заслуженного коллектива России с оркестром, конечно, не обойдется без музыкальных шуток и сюрпризов.

Подробное расписание трансляций и содержание программ, которые будут переданы в эфир с 31 декабря по 10 января, доступно на сайте https://www.philharmonia.spb.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/philharmoniaspb.

Наряду с симфоническими программами с участием солистов-инструменталистов в этом списке выделяется запись Глаголической мессы Леоша Яначека, исполненной Заслуженным коллективом России под управлением Николая Алексеева совместно с Пражским филармоническим хором и певцами Младой Худолей (сопрано), Юлией Маточкиной (меццо-сопрано), Борисом Степановым (тенор), Владимиром Феляуэром (бас), а также детская программа «Снежная королева», исполненная Академическим симфоническим оркестром под управлением Михаила Леонтьева вместе с актером театра и кино Владимиром Кошевым.

Записи концертов будут выходить в эфир в официальных аккаунтах Петербургской филармонии в социальных сетях  «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», на сервисе Youtube.

Источник: Филармония
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