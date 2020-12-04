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Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии пройдут эксклюзивно на платформе «ВКонтакте»

В декабре Петербургская филармония планирует провести онлайн-трансляции шести концертов с участием всемирно известных музыкантов и петербургских исполнителей. Выступления Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы», программа без дирижера в исполнении Бориса Березовского, Александра Рудина, Никиты Борисоглебского и Академического симфонического оркестра, сольный концерт Николая Луганского, музыкально-литературная композиция «Я – жена гения» с участием Светланы Крючковой, Полины Осетинской, Сергея Барковского, выступления Jazz Philharmonic Orchestra и Академического симфонического оркестра с праздничными программами будут доступны в онлайн-формате эксклюзивно для пользователей социальной сети «ВКонтакте». Список декабрьских трансляций с подробной информацией о каждой программе размещен в официальном сообществе Петербургской филармонии «ВКонтакте»

Первая декабрьская трансляция начнется 6 декабря в 20 часов: в исполнении Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» в Большом зале Петербургской филармонии прозвучат сочинения Грига, Шумана, Моцарта и Чайковского. Концерт войдет в цикл, приуроченный к первому юбилейному сезону филармонии: в июне 2021 года старейшая концертная организация страны отметит столетие.

«Мы запустили онлайн-трансляции в 2017-м году, и этот проект обладает для нас исключительной важностью: благодаря ему очень большая аудитория, которая не имеет возможности бывать на наших концертах или пока не выработала в себе привычку посещать филармонию, регулярно соприкасается с лучшими интерпретациями классической музыки, которые в нашем зале представляют ведущие мировые исполнители, – рассказывает Илья Черкасов, директор Санкт-Петербургской академической филармонии.

Трансляции филармонии включают не только концерты, но и рассказы музыковедов о звучащих в программе произведениях, композиторах и исполнителях. Каждая трансляция собирает от 200 до 500 тысяч просмотров и более 1500 комментариев пользователей, что для концерта классической музыки является высоким показателем. Трансляции концертов Петербургской филармонии устанавливали и несколько раз обновляли рекорды по количеству просмотров, к настоящему моменту абсолютным рекордом можно считать более 2 140 000 просмотров, собранные трансляцией выступления Заслуженного коллектива России под управлением Николая Алексеева 25 сентября 2020 года, в день рождения Дмитрия Шостаковича, солистом в программе выступил Николай Луганский. Этот концерт стал первым после длительного перерыва в работе филармонии, деятельность которой была приостановлена в марте 2020 года в связи с пандемией.

Источник: Филармония
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