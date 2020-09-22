Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге

Самый стремительный взлет за историю отечественной музыки — Тима Белорусских ворвался во все хит-парады с песнями «Мокрые кроссы» и «Незабудка», став главным героем и открытием года.

Второй альбом «Твой первый диск — моя кассета» и трек «Одуванчик», покорившие все мыслимые и немыслимые первые места, доказали, что Тима с нами надолго.

В итоге молодой артист стал настоящим героем стримингов с тремя треками в топ-10 одновременно и миллиардом (!) прослушиваний! А еще — олицетворением поп-музыки нового времени!

И 25 сентября на его концерте в Севкабеле обязательно будет царить праздничная атмосфера, прозвучат все самые лучшие песни, а настроение, не смотря на календарь, будет совершенно летним!

Билеты без комиссии на www.NCA.ru

Дети до 5 лет бесплатно, обязательно вместе с совершеннолетним сопровождающим! При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении.

25 сентября 2020 года

«Севкабель Порт»