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Питерец.ру » Культура » Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге

Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге

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43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
25 сентября Тима Белорусских даст долгожданный сольный концерт в Петербурге.

Самый стремительный взлет за историю отечественной музыки — Тима Белорусских ворвался во все хит-парады с песнями «Мокрые кроссы» и «Незабудка», став главным героем и открытием года.

Второй альбом «Твой первый диск — моя кассета» и трек «Одуванчик», покорившие все мыслимые и немыслимые первые места, доказали, что Тима с нами надолго.

В итоге молодой артист стал настоящим героем стримингов с тремя треками в топ-10 одновременно и миллиардом (!) прослушиваний! А еще — олицетворением поп-музыки нового времени!

И 25 сентября на его концерте в Севкабеле обязательно будет царить праздничная атмосфера, прозвучат все самые лучшие песни, а настроение, не смотря на календарь, будет совершенно летним!

Билеты без комиссии на www.NCA.ru

Дети до 5 лет бесплатно, обязательно вместе с совершеннолетним сопровождающим! При себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении.

25 сентября 2020 года

«Севкабель Порт»

Источник: Севкабель Порт
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