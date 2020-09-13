Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL

18 сентября «Севкабель Порт» открывает свои двери для всех, кто соскучился по крутым концертам, взрывным вечеринкам и качественной музыке. Свой долгожданный концерт под открытым небом даст MARKUL – артист, перевернувший представление о мелодике русского рэпа.

MARKUL — музыкант из Лондона, родившийся в Хабаровске. Его песни описывают жизнь мегаполиса и атмосферу ночной жизни больших «муравейников. Карьеру Марк начал в Англии, в одном объединении с Oxxxymiron — Green Park Gang, а наиболее яркими моментами того периода стали их фит «В тихом омуте» и песня «Сухим из воды».

В 2017 году музыкант переехал в Санкт-Петербург и окончательно определился со своим фирменным звучанием. Вышедший в том же году дебютный альбом «Tranzit», на котором отметились в качестве гостей Obladaet, T-Fest и Sifo – это яркая смесь рэпа, дэнсхолла и чувственной поп-музыки, которая мгновенно нашла отклик у слушателей. Это не удивительно, Марк сочиняет запоминающиеся мотивы и цепкие припевы, покоряющие публику с первого прослушивания.

В таком же стиле выдержана и следующая пластинка «Great Depression», ставшая настоящий прорывом для молодого артиста, меньше чем за сутки собрав более 1,3 миллионов прослушиваний ВКонтакте. Впоследствии альбом получил 3 платиновые сертификации и вошел в чат «Альбомы, определившие 2010-е» по версии Apple Music.

Успешно завершив в прошлом году тур «Before I Disappear», музыкант решил сосредоточиться на новом материале и в июле 2020 выпустил три новые песни: «2 минуты», «Phantom» и «Конфеты». Эти треки сразу вошли в главные топ-чарты Apple Music (в 9 странах), VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Яндекс.Музыки — и не покидают их до сих пор. А теперь, кажется, настало время услышать их вживую! И это можно сделать уже 18 сентября!

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