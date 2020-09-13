ента новостей

14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
12:49
В Ленобласти стартовал Единый день голосования
12:48
В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве
15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
08:22
Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть
07:54
Вшей стало меньше
23:31
СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил
19:39
Петербургский студент - лучший в российском битбоксе
19:36
Тренировочная эвакуация в Ульяновском детском саду
19:36
Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
19:34
В аэропорту Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль 10 песчанок и 5 дегу
19:32
Общественники помогли жительнице блокадного Ленинграда добиться права на денежные выплаты
11:57
Пять победителей и спецприз везет Санкт-Петербург со Всероссийской Студвесны
11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
11:45
В Московском районе ограбили мясной магазин
11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
11:06
Мещанство как синдром несвободы
07:38
Пенсионную реформу отменят?
07:36
Смольным довольны
19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
14:53
Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»
13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
13:05
В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL

Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL

0
85
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
«Севкабель Порт» открывает свои двери для всех, кто соскучился по крутым концертам

18 сентября «Севкабель Порт» открывает свои двери для всех, кто соскучился по крутым концертам, взрывным вечеринкам и качественной музыке. Свой долгожданный концерт под открытым небом даст MARKUL – артист, перевернувший представление о мелодике русского рэпа.

MARKUL — музыкант из Лондона, родившийся в Хабаровске. Его песни описывают жизнь мегаполиса и атмосферу ночной жизни больших «муравейников. Карьеру Марк начал в Англии, в одном объединении с Oxxxymiron — Green Park Gang, а наиболее яркими моментами того периода стали их фит «В тихом омуте» и песня «Сухим из воды».

В 2017 году музыкант переехал в Санкт-Петербург и окончательно определился со своим фирменным звучанием. Вышедший в том же году дебютный альбом «Tranzit», на котором отметились в качестве гостей Obladaet, T-Fest и Sifo – это яркая смесь рэпа, дэнсхолла и чувственной поп-музыки, которая мгновенно нашла отклик у слушателей. Это не удивительно, Марк сочиняет запоминающиеся мотивы и цепкие припевы, покоряющие публику с первого прослушивания.

В таком же стиле выдержана и следующая пластинка «Great Depression», ставшая настоящий прорывом для молодого артиста, меньше чем за сутки собрав более 1,3 миллионов прослушиваний ВКонтакте. Впоследствии альбом получил 3 платиновые сертификации и вошел в чат «Альбомы, определившие 2010-е» по версии Apple Music.

Успешно завершив в прошлом году тур «Before I Disappear», музыкант решил сосредоточиться на новом материале и в июле 2020 выпустил три новые песни: «2 минуты», «Phantom» и «Конфеты». Эти треки сразу вошли в главные топ-чарты Apple Music (в 9 странах), VK Music, Boom, Spotify, YouTube Music и Яндекс.Музыки — и не покидают их до сих пор. А теперь, кажется, настало время услышать их вживую! И это можно сделать уже 18 сентября!

Билеты в продаже на www.nca.ru

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-01-2020, 10:18
Каста даст большой концерт в Петербурге
29-08-2019, 15:13
Телеканал ТНТ подарит Санкт-Петербургу бесплатный концерт шоу «ТАНЦЫ»
29-08-2015, 09:15
Питер в ожидании эксклюзивного культурного мероприятия!
12-02-2015, 07:36
Alex Clare в Петербурге
20-07-2015, 00:16
На выставке «AlterSPB» предложили создание особого бюджетного кинотеатра
5-01-2017, 19:54
Величайший органист из Швеции дал в Петербурге концерт

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
109
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
124
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
0
144
9-09-2020, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
Наверх