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Питерец.ру » Культура » Концерт The Hatters

Концерт The Hatters

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19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nca.ru
Короли стадионного алкохардкора дадут первый полноценный посткарантинный концерт в родном Санкт-Петербурге

19 сентября короли стадионного алкохардкора дадут первый полноценный посткарантинный концерт в родном Санкт-Петербурге! Местом его проведения станет «Севкабель Порт» — одна из самых атмосферных локаций Северной Столицы, где музыкантам предстоит сыграть впервые!

The Hatters стремительно ворвались на музыкальный олимп меньше пяти лет назад. Бешеная энергетика живых выступлений помогла «Шляпникам» завоевать крепкую любовь публики. На концертах музыканты не просто «выкладываются на всю катушку», а отжигают вместе с фанатами, так, что каждый чувствует себя не рядовым зрителем, а частью их команды! И очевидно, что шоу в «Севкабеле» обещает быть особенно энергичным – ведь это будет именно то, чего нам так не хватило этим летом – грандиозный опен-эйр, наполненный драйвом и любимыми песнями!

Источник: Севкабель Порт
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