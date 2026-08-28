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Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил православных верующих с праздником Успения Божией Матери

Беглов поздравил православных верующих с праздником Успения Божией Матери

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Александр Беглов поздравил Митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Варсонофия и православных верующих с праздником Успения Божией Матери

Губернатор Александр Беглов направил поздравление митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, а также всем православным христианам по случаю праздника Успения Божией Матери.

«Сегодня Православный мир отмечает великий двунадесятый праздник – мы вспоминаем предание об Успении Девы Марии. Для христиан переход в вечность Пресвятой Богородицы стал символом победы над смертью, знаком надежды на вечную жизнь.

Подчеркивая великую значимость праздника для нашего народа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, – главные храмы, соборы, монастыри посвящены Успению Пресвятой Богородицы, Царица Небесная всегда была с нашим народом, к Ней обращаются в самые тяжёлые моменты жизни», – говорится в поздравлении.

Беглов также напомнил, что в епархии Санкт-Петербурга более тридцати церквей посвящены этому празднику. В поздравлении упомянуто, что в этом году исполняется четверть века с момента освящения храма Успения на Малой Охте. Этот храм, заложенный в память о погибших в блокаду и расположенный на месте захоронений умерших от голода, стал олицетворением веры, сострадания и памяти о тяжелейших страницах истории города.

В завершение Александр Беглов выразил пожелания митрополиту Варсонофию плодотворной деятельности на благо церкви, страны и Петербурга.

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