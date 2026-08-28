Беглов поздравил православных верующих с праздником Успения Божией Матери

«Сегодня Православный мир отмечает великий двунадесятый праздник – мы вспоминаем предание об Успении Девы Марии. Для христиан переход в вечность Пресвятой Богородицы стал символом победы над смертью, знаком надежды на вечную жизнь.

Подчеркивая великую значимость праздника для нашего народа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, – главные храмы, соборы, монастыри посвящены Успению Пресвятой Богородицы, Царица Небесная всегда была с нашим народом, к Ней обращаются в самые тяжёлые моменты жизни», – говорится в поздравлении.