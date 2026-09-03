Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие третьего корпуса детской школы искусств имени М. И. Глинки. В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Новое здание расположено на Союзном проспекте.

Площадь корпуса составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться 680 детей. В здании оборудованы два концертных зала — большой на 600 мест и малый на 200 мест. Это позволит проводить масштабные концерты и просветительские программы. Откроются театральное, хореографическое и хоровое отделения, включая хор «Перезвоны», который имеет 28 Гран-при международных и российских конкурсов. Перераспределение учеников даст возможность в других корпусах ввести новые направления: музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты.

«Сегодня действительно большой праздник для всего нашего города: мы открываем новое здание детской школы искусств имени Глинки. Здесь сильные педагоги, известные творческие коллективы, много способных ребят. В новом здании будут развивать свой талант юные музыканты, артисты, танцовщики. Созданы хорошие классы для занятий и репетиций, концертные залы. Когда мы утверждали проект, директор школы попросила сделать оркестровую яму в большом зале. Мы уже привыкли строить школы с бассейнами, детские сады — с соляными пещерами, но оркестровая яма — первый наш опыт. Сегодня она — единственная такая в Петербурге школа искусств»,— подчеркнул Александр Беглов.

«Петербургская система художественного образования сильна своей преемственностью: творцы проходят путь от детской школы искусств до профессионального училища и большой сцены. Школа имени Глинки ежегодно подтверждает высокий уровень подготовки — более 400 ее учеников становятся лауреатами конкурсов и фестивалей разного уровня. Новый корпус позволит увеличить число учащихся, даст современные условия для занятий музыкой, театральным искусством и хореографией, расширит возможности для выступлений. Для города это инвестиция в развитие талантов и сохранение собственной культурной школы»,— сказал Александр Бельский.

В здании продолжат работу по сохранению памяти о войне и блокаде через искусство. Особое внимание — хореографии: просторные классы с современным покрытием и зеркалами. Здесь будут заниматься ансамбли классического и современного танца, включая «PRESTO» и «Невскую палитру».

Губернатор поздравил всех с новосельем и началом учебного года, пожелал творческих побед. Школе вручили сертификат на покупку отечественных духовых инструментов для создания нового оркестра. Беглов и Бельский осмотрели классы, малый зал и библиотеку-медиатеку. Завершилось открытие концертом с участием хора и оркестров школы.