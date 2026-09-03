ента новостей

14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
11:39
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю
11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
11:31
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников
10:45
На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия
10:29
В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах
23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
21:28
«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0
15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
14:47
В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента
14:39
В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений
14:31
В Петербурге дорожный конфликт завершился ножевым ранением
11:50
Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова
10:56
В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников
20:09
В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий
11:28
На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе
10:11
Выставочный проект «Переплетения». Арт-объекты из текстиля. Групповая выставка
10:05
В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра
10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
16:10
Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и Александр Бельский открыли третье здание Санкт‑Петербургской детской школы искусств имени М. И. Глинки на Союзном проспекте

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие третьего корпуса детской школы искусств имени М. И. Глинки. В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Новое здание расположено на Союзном проспекте.

Площадь корпуса составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться 680 детей. В здании оборудованы два концертных зала — большой на 600 мест и малый на 200 мест. Это позволит проводить масштабные концерты и просветительские программы. Откроются театральное, хореографическое и хоровое отделения, включая хор «Перезвоны», который имеет 28 Гран-при международных и российских конкурсов. Перераспределение учеников даст возможность в других корпусах ввести новые направления: музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты.

«Сегодня действительно большой праздник для всего нашего города: мы открываем новое здание детской школы искусств имени Глинки. Здесь сильные педагоги, известные творческие коллективы, много способных ребят. В новом здании будут развивать свой талант юные музыканты, артисты, танцовщики. Созданы хорошие классы для занятий и репетиций, концертные залы. Когда мы утверждали проект, директор школы попросила сделать оркестровую яму в большом зале. Мы уже привыкли строить школы с бассейнами, детские сады — с соляными пещерами, но оркестровая яма — первый наш опыт. Сегодня она — единственная такая в Петербурге школа искусств»,— подчеркнул Александр Беглов.
«Петербургская система художественного образования сильна своей преемственностью: творцы проходят путь от детской школы искусств до профессионального училища и большой сцены. Школа имени Глинки ежегодно подтверждает высокий уровень подготовки — более 400 ее учеников становятся лауреатами конкурсов и фестивалей разного уровня. Новый корпус позволит увеличить число учащихся, даст современные условия для занятий музыкой, театральным искусством и хореографией, расширит возможности для выступлений. Для города это инвестиция в развитие талантов и сохранение собственной культурной школы»,— сказал Александр Бельский.

В здании продолжат работу по сохранению памяти о войне и блокаде через искусство. Особое внимание — хореографии: просторные классы с современным покрытием и зеркалами. Здесь будут заниматься ансамбли классического и современного танца, включая «PRESTO» и «Невскую палитру».

Губернатор поздравил всех с новосельем и началом учебного года, пожелал творческих побед. Школе вручили сертификат на покупку отечественных духовых инструментов для создания нового оркестра. Беглов и Бельский осмотрели классы, малый зал и библиотеку-медиатеку. Завершилось открытие концертом с участием хора и оркестров школы.

Все по теме: Невский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-08-2022, 10:54
Семь талантливых ребят представят Ленобласть на Международном детском культурном форуме
15-03-2021, 12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
31-05-2024, 19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
13-07-2023, 17:22
В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции
25-08-2026, 10:59
В Ленобласти 1 сентября откроются четыре новые школы
26-03-2024, 16:13
В Коломягах построена новая школа на 825 мест

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
Вчера, 23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
Вчера, 14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
1-09-2026, 10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
Наверх