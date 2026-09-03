Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе

Вчера в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие третьего корпуса детской школы искусств имени М. И. Глинки. В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. Новое здание расположено на Союзном проспекте.
Площадь корпуса составляет почти 9 тысяч квадратных метров. Здесь будут обучаться 680 детей. В здании оборудованы два концертных зала — большой на 600 мест и малый на 200 мест. Это позволит проводить масштабные концерты и просветительские программы. Откроются театральное, хореографическое и хоровое отделения, включая хор «Перезвоны», который имеет 28 Гран-при международных и российских конкурсов. Перераспределение учеников даст возможность в других корпусах ввести новые направления: музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты.
В здании продолжат работу по сохранению памяти о войне и блокаде через искусство. Особое внимание — хореографии: просторные классы с современным покрытием и зеркалами. Здесь будут заниматься ансамбли классического и современного танца, включая «PRESTO» и «Невскую палитру».
Губернатор поздравил всех с новосельем и началом учебного года, пожелал творческих побед. Школе вручили сертификат на покупку отечественных духовых инструментов для создания нового оркестра. Беглов и Бельский осмотрели классы, малый зал и библиотеку-медиатеку. Завершилось открытие концертом с участием хора и оркестров школы.