Сменилась наиболее популярная страна для летнего отдыха петербуржцев

«Питерец.ру» отмечает, что летний отдых за границей привлекает многих петербуржцев. Недавно стало известно, какая страна потеснила Турцию и заняла лидирующие позиции среди направлений для отдыха.

Аналитики выяснили, что среди жителей Санкт-Петербурга растет интерес к другим направлениям. Хотя Турция традиционно пользуется популярностью, в этом году она уступила первенство Белоруссии.

Путешественники выбирают разнообразные маршруты, основываясь на своих предпочтениях, и активно исследуют новые возможности для отдыха. Доля перелетов в белорусском направлении составила 11%, в турецком – 9%. Эксперты связывают эту тенденцию с различными факторами, включая изменение цен на авиабилеты, расширение полетной программы и появление новых интересных предложений от туроператоров.