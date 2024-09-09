Куда за рубеж едут петербуржцы?

Еще несколько лет назад трудно было представить, что европейские направления перестанут пользоваться спросом у петербуржцев. Жители Северной столицы не хотят посещать города Старого Света. Сегодня они даже не входят в топ-10 популярных направлений.

«Питерец.ру» отмечает, что лидером среди зарубежных туристических поездок петербуржцев является Минск. На столицу Белоруссии приходится 16% бронирований. Также растет популярность Тбилиси и Еревана – эти города заняли на 2 и 3 место в рейтинге. Данная ситуация объясняется увеличением количества прямых рейсов из СПб в столицу Грузии.

Также востребованными остаются Турция и Египет. Однако серьезного прироста в данных направлениях не наблюдается.