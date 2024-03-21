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Питерец.ру » Общество » Летний отдых в СПб пользуется спросом

Летний отдых в СПб пользуется спросом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kp.ru
Петербург вошел в список наиболее популярных регионов для летнего отдыха

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год в РФ повысился спрос на летние туры. Число бронирования отелей в данный период выросло в 1,5 раза, если сравнивать с 2023 годом. При этом стоимость такого бронирования в среднем увеличилась на 15%.

Лидером рейтинга оказалась Москва, далее идут СПб и Краснодарский край. В топ-5 также оказались Татарстан и Калининградская обл. При этом спрос на летний отдых растет во многих регионах, в том числе – в Сибири, на Камчатке и Сахалине.

Что касается Северной столицы, то СПб традиционно входит в топ различных рейтингов. Город обладает туристической привлекательностью, из-за чего сюда постоянно приезжают наши соотечественники, а также зарубежные гости.

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