Летний отдых в СПб пользуется спросом

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедший год в РФ повысился спрос на летние туры. Число бронирования отелей в данный период выросло в 1,5 раза, если сравнивать с 2023 годом. При этом стоимость такого бронирования в среднем увеличилась на 15%.

Лидером рейтинга оказалась Москва, далее идут СПб и Краснодарский край. В топ-5 также оказались Татарстан и Калининградская обл. При этом спрос на летний отдых растет во многих регионах, в том числе – в Сибири, на Камчатке и Сахалине.

Что касается Северной столицы, то СПб традиционно входит в топ различных рейтингов. Город обладает туристической привлекательностью, из-за чего сюда постоянно приезжают наши соотечественники, а также зарубежные гости.