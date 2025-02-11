СПб в лидерах по отдыху в мае

«Питерец.ру» сообщает, что составлен рейтинг наиболее популярных направлений для отдыха в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований в РФ стал Петербург, куда хотят отправиться 12% опрошенных. Далее идут Москва и Казань – их показатели 10% и 7%.



Эксперты отмечают, что средний чек на проживание в России в майские праздники вырос на 10% по сравнению с 2024 годом и составляет 5,4 тыс. руб. за сутки. При этом спрос на гостиницы и квартиры посуточно вырос на 20%. Самые доступные варианты отдыха внутри страны предлагаются в Краснодаре и Самаре. Там нужно будет заплатить 3,6 тыс. и 4 тыс. руб. за ночь.

Что касается зарубежных направлений, то здесь популярны белорусское, турецкое, азербайджанское, арабское и тайское.