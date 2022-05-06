ента новостей

09:51
На КАД в районе Ломоносова перекроют две полосы движения
07:51
Он создал идеальный пельмень
07:49
Предпочитают отдыхать в Петербурге
07:46
Что мешает заснуть
17:30
Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ
15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
14:47
В СПбГУ собираются установить памятный знак «Утраченной книге»
14:20
Правительство Ленобласти зарезервировала земельные участки под возведение метро
14:13
В Петербурге отчима подозревают в разврате 14-летней падчерицы
14:02
В Петербурге задержали злоумышленника, который похитил у подростка деньги и банковскую карту
13:56
Социолог Шугалей оценил возможность отставки петербургского губернатора
13:20
В Колпино задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей жены
12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки
12:25
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера 220 тысяч рублей
12:19
В Петербурге задержали подозреваемого, который пытался скрыть труп своей сожительницы в подвале
12:12
В Ленобласти пенсионер заявил о краже кольца с бриллиантом усопшей супруги
12:07
Распродажа домов за евро создала в Италии «Маленькую Америку»
11:51
Неделя Российского Красного Креста
11:41
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд
10:56
Президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал Леонардо ДиКаприо
09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
09:34
На путепроводе через железную дорогу Лодейное Поле — Олонец введут реверсивное движение
09:24
Сколько стоит счастье?
08:45
Петербург тоже помогает Донбассу
08:09
Доллар опустится до 35 рублей?
19:19
В Ленобласти для проведения технического обслуживания разведут мост через Свирь
17:01
В Петербурге случайное знакомство закончилось понажовщиной
16:55
В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер
15:53
Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Предпочитают отдыхать в Петербурге

Предпочитают отдыхать в Петербурге

0
59
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Желающих побывать в Петербурге в мае стало гораздо больше

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году Северная столица стала значительно привлекательнее для отдыха на майские праздники. Если сравнивать с прошлым годом, то количество бронирований увеличилось в 20 раз.

При этом отдых подорожал на 26%, что обусловлено повышением цен. Сейчас суточная аренда гостиничного номера или квартиры обойдется отдыхающим в среднем в 4,3 тыс. руб. Петербург стал наиболее востребованным направлением для майского отдыха. Городу на Неве удалось опередить Сочи и Ялту.

Резкий рост спроса на отдых в Петербурге обусловлен объективными факторами. Сейчас в Северной столице значительно лучше обстановка по коронавирусу. В прошлом году наблюдалась противоположная картина, что серьезно повлияло на поток туристов. Еще сейчас возникают сложности с зарубежными поездками, в результате чего некоторые любители зарубежного отдыха ищут варианты внутри страны.  

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-03-2017, 07:03
Где отдыхать на майские праздники?
15-01-2020, 09:03
Куда россияне ездят зимой?
22-02-2021, 08:22
Куда ехать на праздники?
4-09-2020, 09:54
Жилье стало дороже
22-04-2022, 08:21
Сколько будет туристов?
25-04-2015, 16:25
Отдых в Анапе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
107
Вчера, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
137
3-05-2022, 21:40
В Ленобласти автомашина скорой помощи сбила женщину
0
173
1-05-2022, 12:03
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика
Наверх