Предпочитают отдыхать в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году Северная столица стала значительно привлекательнее для отдыха на майские праздники. Если сравнивать с прошлым годом, то количество бронирований увеличилось в 20 раз.

При этом отдых подорожал на 26%, что обусловлено повышением цен. Сейчас суточная аренда гостиничного номера или квартиры обойдется отдыхающим в среднем в 4,3 тыс. руб. Петербург стал наиболее востребованным направлением для майского отдыха. Городу на Неве удалось опередить Сочи и Ялту.

Резкий рост спроса на отдых в Петербурге обусловлен объективными факторами. Сейчас в Северной столице значительно лучше обстановка по коронавирусу. В прошлом году наблюдалась противоположная картина, что серьезно повлияло на поток туристов. Еще сейчас возникают сложности с зарубежными поездками, в результате чего некоторые любители зарубежного отдыха ищут варианты внутри страны.