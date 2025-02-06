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Питерец.ру » Общество » Отдых детей в СПб: почти 10 тыс. заявлений на путевки уже принято

Отдых детей в СПб: почти 10 тыс. заявлений на путевки уже принято

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
piter-news.net
В Петербурге продолжается подготовка к летнему отдыху детей: в этом году приняли уже 10 тыс. заявлений 

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается подготовка к организации летнего отдыха детей и подростков. Власти СПб приняли уже 10 тысяч заявлений на путевки в детские лагеря.

Это подтверждает готовность города предоставить детям разнообразные и качественные программы отдыха. Сейчас ведется активная работа по распределению путевок и организации летнего отдыха.

Стоит отметить, что в прошлом году в Петербурге работали более 500 детских оздоровительных лагерей. В них отдохнули и поправили здоровье более 100 тыс. детей. Все лагеря соответствовали строгим требованиям безопасности и комфорта.

Тем, кто хочет отправить своего ребенка на отдых в летний лагерь, нужно поторопиться с заявлением. Подробную информацию о необходимых документах и порядке получения путевки можно узнать в администрации района или на сайте городского комитета по образованию.

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