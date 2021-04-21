Как купить квартиру в Болгарии?

Сегодня среди множества различных туристических направлений современного путешественника привлекает такая страна, как Болгария. Как вы думаете почему? А все достаточно просто. Поскольку в данной стране преобладает мягкий теплый климат, а знаменитое Черное море стало ее визитной карточкой. Пляжи самые безопасные и чистые, они идеально подходят как для семейного отдыха с детьми, так и для веселого отдыха в компании друзей.

Так же невозможно не вспомнить про сервис европейского уровня и доступные цены. Вот именно из-за демократичных цен иностранные туристы выбирают Болгарию не только для отдыха, а и для инвестиций и проживания. Стоит отметить, что на сегодняшний день благодаря особому спросу на рынке недвижимости иностранные туристы могут на выгодных условиях стать владельцами квартиры в Болгарии у моря. Среди различных предложений, квартиры остаются самым востребованным и популярным вариантом для приобретения.

Как выбрать квартиру у моря?

Как уже упоминалось ранее, что рынок недвижимости в Болгарии просто переполнен различными предложениями. Но все же рекомендуется обратить внимание на так называемую квартиру студию. Она чем-то схожа с гостиничным номером. Как показывает практика, что на берегу моря выбирают именно квартиру студию. Чтобы выгодно и без проблем приобрести квартиру в Болгарии рекомендуется придерживаться следующих советов:

Изначально определитесь с целью покупки. Для чего вам нужна недвижимость: для отдыха, оздоровления, сдавать в аренду и прочее.

После этого можно приступить к поиску подходящего варианта. На данном этапе так же необходимо определиться с ценой, с районом, с расходами на эксплуатацию, и так далее.

Ознакомиться с выбранным вариантом можно самостоятельно или воспользоваться услугами специализирующей компании.

Перед покупкой необходимо обязательно заключать предварительный договор.

Какой район выбрать?

Если верить статистике, то большинство наших соотечественников для покупки квартиры отдают предпочтение большим приморским городам. Вот например для постоянного проживания выбирают Бургас. А для отдыха небольшие села и города расположенные вблизи моря. Те кто не достаточно хорошо знает страну, ошибочно выбирают Золотые пески. Но там уже давным-давно все застроено, а стоимость земли очень высокая. Риелторы советуют обратить внимание на менее популярные районы, но зато экологически чище и дешевле, такие как Бялу, Святой Влас, Елените.