ента новостей

10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:39
На улице Стойкости ликвидирован притон для занятия проституцией
10:35
Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина
10:30
Жители Петербурга оценили свои финансовые потери
10:12
Каковы последствия шторма в Петербурге
10:02
Визиты Путина были частыми
09:46
Сделок на рынке новостроек Петербурга стало меньше
01:47
5 июля в Батуми начнётся Кубок мира: в турнире принимают участие шесть российских шахматисток – Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Чарочкина и Шухман
23:51
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук после победы в 8-м туре Высшей лиги над Екатериной Гольцевой набрала 6,5 очков и обеспечила себе участие в Суперфинале чемпионата России
12:43
В Ленобласти женщина застрелила свою собаку
12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
12:30
В Петербурге задержали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионерку с набережной канала Грибоедова
12:27
В Ленобласти задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из Луги
12:25
На Арцеуловской аллее иномарка сбила трехлетнюю девочку
12:22
В Петербурге задержали грабителя, отобравшего серьги у женщины на Аэродромной улице
12:19
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам 18 млн рублей
12:16
Мошенники стали звонить от имени школьных психологов
12:14
На развязке КАД с Таллинским шоссе на пять дней полностью перекроют съезд в Красное Село
12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
12:05
В Петербурге задержали юного «стрелка» по автобусу из игрушечного пистолета
09:52
Промышленность Санкт-Петербурга уверенно развивается
09:35
Борются с незаконной торговлей овощами и фруктами
09:18
Обсуждение запрета на продажу алкоголя до 21 года: что думают в Петербурге
09:09
Петербуржцев призвали не фотографироваться с попугаями и змеями на улицах
00:59
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла
22:15
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков
21:44
В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход
14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Жители Петербурга оценили свои финансовые потери

Жители Петербурга оценили свои финансовые потери

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Опрос показал готовность петербуржцев терять деньги без сожалений: подробности в новости

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга высказались о сумме, которую они готовы потерять без особого сожаления. Как показало исследование, многие горожане имеют представление о том, сколько денег они могут безболезненно потратить или потерять.

В опросе участвовали жители города, и результаты показали, что у петербуржцев есть определенное представление о сумме, которую они не посчитают значительной потерей. 35% назвали сумму до 5 тыс. руб., 34% – 5-30 тыс. руб. 19% респондентов готовы лишиться до 70 тыс. руб. 6% называют сумму до 100 тыс. руб.

Эти данные могут быть полезны для маркетологов, экономистов и социологов, изучающих потребительское поведение. Результаты опроса демонстрируют разнообразие мнений среди жителей города. Одни готовы расстаться с относительно небольшими суммами, в то время как другие считают значительными даже небольшие потери.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-02-2025, 09:07
Петербуржцы уверены в своей карьере как никогда: результаты исследования
10-05-2023, 20:43
Кошмарно, везде грязь и пыль: петербуржцы недовольны итогами месячника благоустройства
5-03-2025, 08:23
Каждый пятый петербуржец боится увольнения
25-04-2025, 12:08
ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения
3-04-2025, 16:04
Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса
1-08-2024, 08:40
Сколько денег нужно для нормальной жизни?

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:43
В Приморском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
Вчера, 12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали
Вчера, 12:25
На Арцеуловской аллее иномарка сбила трехлетнюю девочку
3-07-2025, 15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
Наверх