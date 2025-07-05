Жители Петербурга оценили свои финансовые потери

«Питерец.ру» сообщает, что жители Санкт-Петербурга высказались о сумме, которую они готовы потерять без особого сожаления. Как показало исследование, многие горожане имеют представление о том, сколько денег они могут безболезненно потратить или потерять.

В опросе участвовали жители города, и результаты показали, что у петербуржцев есть определенное представление о сумме, которую они не посчитают значительной потерей. 35% назвали сумму до 5 тыс. руб., 34% – 5-30 тыс. руб. 19% респондентов готовы лишиться до 70 тыс. руб. 6% называют сумму до 100 тыс. руб.

Эти данные могут быть полезны для маркетологов, экономистов и социологов, изучающих потребительское поведение. Результаты опроса демонстрируют разнообразие мнений среди жителей города. Одни готовы расстаться с относительно небольшими суммами, в то время как другие считают значительными даже небольшие потери.