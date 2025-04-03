Петербуржцы выбрали идеального начальника: результаты опроса

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб был проведен опрос, в ходе которого жители города поделились своими представлениями об идеальном начальнике. Эксперты выяснили, какие характеристики и качества петербуржцы считают наиболее важными при выборе руководителя.

Согласно результатам опроса, жители Северной столицы предпочитают видеть в роли начальника мужчину старше 40 лет. 59% опрошенных считают, что идеальным руководителем может быть только мужчина, 20% высказываются в пользу женщины-женщины, 21% не связывают это с полом.

Помимо этого, были выявлены предпочтительные черты характера и профессиональные качества. Большинство респондентов отметили, что для них важно, чтобы начальник был компетентным и обладал хорошими организаторскими способностями. Также ценятся такие качества, как умение слушать и слышать сотрудников, справедливость и готовность к сотрудничеству.