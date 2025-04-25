ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге растет беспокойство по поводу возможного сокращения рабочих мест из-за внедрения новейших технологий. Жители Северной столицы с настороженностью относятся к использованию ИИ в офисах. Многие петербуржцы опасаются, что их рабочие места могут быть заменены автоматизированными системами.

В ходе исследования, проведенного аналитиками, было опрошено 2,5 тыс. сотрудников компаний из СПб. Результаты показали, что большинство респондентов (70%) поддерживают использование искусственного интеллекта в работе.

34% опрошенных относятся к новым технологиям однозначно положительно, считая, что они помогут эффективнее выполнять работу. В то же время 21% респондентов выразили опасения по поводу возможного увольнения из-за внедрения ИИ. 5% опрошенных уверяют, что такие технологии не подходят для их профессии.