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Питерец.ру » Общество » ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения

ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
CC0 Public Domain
Как ИИ влияет на рабочие места в Петербурге: исследование и мнения горожан  

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге растет беспокойство по поводу возможного сокращения рабочих мест из-за внедрения новейших технологий. Жители Северной столицы с настороженностью относятся к использованию ИИ в офисах. Многие петербуржцы опасаются, что их рабочие места могут быть заменены автоматизированными системами.

В ходе исследования, проведенного аналитиками, было опрошено 2,5 тыс. сотрудников компаний из СПб. Результаты показали, что большинство респондентов (70%) поддерживают использование искусственного интеллекта в работе.

34% опрошенных относятся к новым технологиям однозначно положительно, считая, что они помогут эффективнее выполнять работу. В то же время 21% респондентов выразили опасения по поводу возможного увольнения из-за внедрения ИИ. 5% опрошенных уверяют, что такие технологии не подходят для их профессии.

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